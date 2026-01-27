Dólar hoy en Chile: el rebote inicial fracasa y el peso empuja al dólar a nuevos mínimos de 2023

El dólar en Chile abrió al alza, mientras el mercado se prepara para la decisión de tasas del Banco Central de Chile. En el plano internacional, el índice del dólar mantiene presión bajista tras el repunte del yen japonés a comienzos de semana, lo que sigue siendo un factor relevante de debilitamiento del dólar. En paralelo, la principal divisa del G10 se aprecia frente al billete verde, y persiste la incertidumbre en torno a un eventual cierre parcial del gobierno, lo que mantiene la cautela en los mercados.

Factores locales

A nivel local, los inversores comienzan a anticipar un escenario influido por el desempeño reciente del yen frente al dólar y, especialmente, por la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile, donde se espera que la tasa se mantenga sin cambios en 4,5%. Adicionalmente, el avance del dólar se ve respaldado por el retroceso del cobre, en un contexto en que el peso chileno mostraba señales de sobrecompra. En este marco, el movimiento de la jornada respondería más a una moderación técnica que a un cambio de tendencia, por lo que se proyecta una normalización del tipo de cambio durante la sesión, en torno al rango de $870–$875 por dólar.

Análisis técnico USDCLP

El USDCLP mantiene un sesgo bajista tras el cierre del gap y la continuidad de máximos descendentes, con el precio operando bajo las medias móviles. El RSI se mueve en zona débil, sin señales de sobreventa extrema, mientras el MACD sigue en terreno negativo. En niveles, el soporte inmediato se ubica en 858–855, y solo una recuperación sostenida sobre 866–872 aliviaría la presión vendedora.

Fuente: xStation5.

________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí