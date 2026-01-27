Tesla antes de resultados: expectativas moderadas y fundamentos débiles

Tesla publicará sus resultados del 4T 2025 después del cierre del mercado el miércoles 28 de enero. Las expectativas sobre las ganancias del gigante automotriz no parecen reflejar las enormes esperanzas depositadas en la compañía. Referirse a Tesla como un “gigante automotriz” es correcto, pero en este contexto tiene una connotación negativa. La empresa dejó de ser valuada como un fabricante de automóviles hace mucho tiempo y hoy es valuada como una compañía tecnológica, pese a un éxito prácticamente nulo en ese ámbito. Al mismo tiempo, los fundamentos de la empresa (el segmento automotriz que debería servir como base para proyectos más avanzados) muestran señales claras de deterioro.

Desde su último máximo, el precio de la acción de Tesla ha caído alrededor de un 12%, aunque sigue siendo muy elevado dentro de su canal de precios de largo plazo. Los resultados previos no justifican esta valuación. En la mayoría de las últimas doce presentaciones de resultados, Tesla decepcionó las expectativas de los analistas tanto en EPS como en ingresos. ¿Será diferente esta vez?

Antes de la publicación de resultados, Tesla dio a conocer su informe de entregas de vehículos. En el cuarto trimestre, la compañía registró la mayor caída de su historia, con un descenso del 16% interanual. El consenso de mercado estimaba alrededor de un millón de unidades entregadas. Tesla logró entregar solo 418.000.

Las expectativas de EPS para el 4T se sitúan en torno a USD 0,45, lo que representa una caída de más del 50% en comparación con 2022. Este deterioro también se refleja en los márgenes de la compañía.

Los ingresos lucen algo mejores: el mercado espera USD 24.700 millones, cifra cercana al promedio trimestral. Sin embargo, sigue siendo inferior a los niveles observados en los períodos comparables de 2025 y 2024.

Una parte significativa de los inversionistas ha dejado de prestar atención a los ratios financieros o a los datos duros. Existe un grupo considerable de accionistas enfocado principalmente en futuros anuncios relacionados con el desarrollo del FSD y los “robo-taxis”. Tesla tendrá grandes dificultades para cumplir incluso con estas expectativas de ganancias relativamente conservadoras. No obstante, si la compañía presenta señales prometedoras vinculadas al FSD y a los robo-taxis, podría sostener temporalmente las valuaciones actuales (o incluso impulsar una subida). La ausencia de este tipo de señales, por el contrario, podría derivar en una venta masiva significativa tras la publicación de resultados.

Hace apenas unos días, Tesla introdujo cambios en el acceso y la distribución de su “Autopilot” y del FSD, lo que podría permitirle mostrar crecimiento (si no en las suscripciones al FSD en sí, al menos en las expectativas que las rodean).



TSLA.US (D1)

El precio ha caído desde su máximo reciente. Un regreso al crecimiento podría ser difícil, y existe amplio margen para una corrección. Fuente: xStation5