El dólar en Chile inicia la jornada de este viernes 6 de marzo con una subida cercana al 0,6%, ubicándose en torno a los $913 al comienzo de la sesión. El movimiento se produce luego de la publicación de los datos de inflación de febrero en Chile, los cuales sorprendieron a la baja frente a las expectativas del mercado y refuerzan las perspectivas de una política monetaria más flexible en los próximos meses.

La inflación subyacente mensual se ubicó en 0,1%, por debajo del 0,5% esperado y del 0,7% registrado previamente. En términos anuales, la inflación subyacente descendió hasta el 2,4%, también inferior al 2,7% que anticipaba el consenso del mercado. Con estas cifras, la inflación en Chile continúa convergiendo por debajo de la meta del 3% del Banco Central.

Este escenario abre espacio para una política monetaria más flexible hacia adelante, lo que tiende a debilitar al peso chileno y favorecer el avance del tipo de cambio.

Inflación confirma desaceleración de precios en Chile

El dato de inflación general correspondiente a febrero mostró una variación mensual de 0%, confirmando una moderación en las presiones inflacionarias dentro de la economía chilena. En términos anuales, el índice acumulado a 12 meses se ubicó en 2,4%, su nivel más bajo desde agosto de 2020.

Gráfico de variación porcentual de inflación en Chile con respecto al periodo anterior. Fuente Banco Central de Chile.

Entre las divisiones que contribuyeron a este resultado destacaron las caídas en vestuario y calzado, alimentos, vivienda y servicios básicos, además de una menor presión proveniente del transporte.

En contraste, las principales incidencias al alza provinieron de restaurantes y alojamiento, salud y educación, aunque no lograron revertir la tendencia general de desaceleración observada en el índice.

Este contexto refuerza una perspectiva más favorable para la política monetaria en Chile, abriendo espacio para eventuales recortes graduales de tasas durante los próximos trimestres. Bajo el escenario base del mercado, la tasa de interés podría acercarse al 4% hacia finales de 2026.

No obstante, persisten factores de riesgo que podrían alterar esta trayectoria, especialmente la incertidumbre geopolítica global y el comportamiento de los precios de la energía.

Dólar global se mantiene fuerte por tensiones en Medio Oriente

En el plano internacional, el dólar global continúa fortalecido en medio de un aumento de la aversión al riesgo asociado a la escalada del conflicto en Medio Oriente, que ya suma cerca de una semana de tensiones entre Israel, Estados Unidos e Irán.

El alza en los precios del petróleo ha reactivado las preocupaciones inflacionarias a nivel global, llevando a los mercados a retrasar las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Este contexto favorece la demanda por activos denominados en dólares y presiona a las monedas emergentes, incluido el peso chileno, impulsando al alza el tipo de cambio.

Cobre rebota levemente en medio de un mercado volátil

En el mercado de materias primas, el cobre registra un avance cercano al 0,3%, recuperando parte de las pérdidas recientes. Sin embargo, el mercado de metales continúa mostrando alta volatilidad, en medio de la preferencia de los inversionistas por activos denominados en dólares.

Si bien el repunte del precio del cobre entrega cierto soporte al peso chileno, el impacto se ve limitado por la fortaleza global del dólar y por la cautela de los mercados ante la evolución del escenario geopolítico.

Mercado atento a las nóminas no agrícolas en Estados Unidos

Durante la jornada, la atención de los inversionistas estará centrada en la publicación de importantes datos del mercado laboral en Estados Unidos.

A las 10:30 (GMT -3) se conocerán las Nóminas No Agrícolas (NFP) de febrero, para las cuales el mercado proyecta una creación de 58 mil empleos, por debajo del dato previo de 130 mil.

También se publicará la tasa de desempleo, que se espera se mantenga en 4,3%, junto con los ingresos medios por hora, cuyo crecimiento mensual se proyecta en 0,3% frente al 0,4% anterior.

Adicionalmente, se conocerán las ventas minoristas de enero, con una caída estimada de -0,3%, mientras que las ventas minoristas subyacentes se proyectan en 0,1%.

Estos datos serán clave para ajustar las expectativas sobre la trayectoria de tasas de la Reserva Federal y podrían generar movimientos relevantes en el dólar a nivel global.

Análisis técnico del tipo de cambio

En M15, el tipo de cambio retoma fuerza compradora y se instala en la zona de 927–929, tras rebotar desde el tramo 909–896, manteniendo una estructura claramente alcista al operar muy por encima de las SMA50 y SMA200.

El movimiento llega con momentum elevado, con el RSI entrando en sobrecompra, por lo que no se descartan pausas o retrocesos tácticos tras la aceleración.

En niveles técnicos, la resistencia inmediata se ubica en 929,05, seguida del techo mayor en 943,36.

Por la parte baja, los soportes a vigilar se sitúan en 920,57, 909,05 y 896,68–892,23, zonas donde el mercado ha mostrado reacciones previas y que servirían para medir la profundidad de cualquier toma de utilidades.

Fuente: xStation5.