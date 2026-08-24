Dólar Hoy en Chile: se mantiene estable cerca de $912 pese a avance del dólar.

El dólar en Chile inicia la jornada estable, con una referencia cercana a $912 por dólar, pese al fortalecimiento generalizado de la divisa estadounidense frente a las principales monedas del G10. El tipo de cambio se mantiene contenido por el buen desempeño del cobre y por la presión bajista que aún genera sobre el dólar el anuncio del Tesoro de EE.UU. de aumentar las recompras de bonos de largo plazo.

Dólar global recupera terreno, pero cobre sostiene al peso chileno

A nivel internacional, el dólar ha recuperado parte de las caídas recientes, con un movimiento especialmente marcado frente al dólar canadiense después de que Estados Unidos y Canadá no lograran alcanzar un acuerdo en materia arancelaria. Aun así, la divisa estadounidense sigue condicionada por las mayores recompras de bonos anunciadas la semana pasada por el Tesoro, una medida destinada a mejorar la liquidez en instrumentos de largo plazo y que ha limitado el avance de los rendimientos.

Para el peso chileno, el principal soporte sigue viniendo del cobre, que continúa cotizando cerca de sus máximos recientes. Este factor ha permitido que el tipo de cambio local se mantenga relativamente estable, incluso en una jornada donde el dólar muestra mayor fortaleza frente a otras monedas.

IPP de Chile, Bessent y geopolítica marcarán la sesión

Durante la jornada, la atención estará puesta en la publicación del Índice de Precios al Productor en Chile, dato que podría generar mayor volatilidad si entrega señales sobre presiones de costos internas. También serán relevantes los comentarios de Scott Bessent, especialmente por el impacto que puedan tener sobre las expectativas de tasas en Estados Unidos.

El mercado seguirá monitoreando los riesgos geopolíticos, en particular ante la posibilidad de que Estados Unidos anuncie nuevas medidas económicas contra Irán. En este contexto, el dólar en Chile podría mantener una dinámica relativamente estable, con un rango estimado entre $910 y $920 por dólar, y una referencia cercana a $912.

Fuente:Xstation5