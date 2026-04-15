Dólar Hoy en Chile: sube hacia $890 impulsado por fortaleza global del dólar pese a expectativas de negociación

El dólar en Chile inicia la jornada de este 15 de abril con un leve avance, cotizando en torno a los $889-$890, en línea con un fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel global. Este movimiento se produce en un contexto donde el mercado ha comenzado a reposicionarse nuevamente hacia activos denominados en dólares, luego de varios días de alta volatilidad marcada por el frente geopolítico.

A diferencia de jornadas previas, donde predominaba un ajuste a la baja del tipo de cambio, la sesión actual refleja un rebalanceo técnico impulsado por el dólar global, que encuentra soporte en la persistencia de la incertidumbre internacional. Si bien el apetito por riesgo ha mejorado parcialmente, los inversionistas mantienen una postura cautelosa, lo que limita una apreciación más sostenida de monedas emergentes como el peso chileno.

Geopolítica

El foco del mercado sigue completamente centrado en la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, donde coexisten señales de avance diplomático con riesgos significativos aún no resueltos. El presidente Donald Trump ha señalado que las negociaciones podrían reanudarse en los próximos días, incluso mencionando la posibilidad de nuevos encuentros en Pakistán, lo que ha sido interpretado como una señal concreta de apertura al diálogo. Además, los canales diplomáticos se han mantenido activos mediante intermediarios, con intercambio continuo de mensajes entre ambas partes tras las conversaciones iniciales. Este elemento ha sido clave para sostener el optimismo del mercado, que comienza a descontar un escenario de resolución progresiva del conflicto, reduciendo así la prima por riesgo observada en sesiones anteriores.

De igual manera, Estados Unidos mantiene el bloqueo sobre el comercio marítimo iraní, una medida que ha paralizado gran parte de su actividad económica y que continúa tensionando el equilibrio global. Al mismo tiempo, Irán ha advertido que podría bloquear rutas clave como el golfo Pérsico o el mar Rojo si estas restricciones persisten, lo que introduce un riesgo sistémico para el comercio energético mundial. Esta dualidad de avance diplomático con escalada operativo, explica por qué el mercado mejora, pero sin eliminar completamente la volatilidad.

Cobre sostiene al peso chileno

En el plano local, el peso chileno continúa encontrando soporte en el buen desempeño del cobre, que ha logrado recuperar completamente las caídas registradas durante marzo. A fines de ese mes, el metal llegó a retroceder hacia niveles cercanos a US$5,38 por libra, en medio del aumento de la incertidumbre global y la presión del dólar, pero desde entonces ha mostrado una recuperación sostenida. De hecho, en los últimos días el cobre ha repuntado con fuerza hasta ubicarse en torno a los US$6,05–6,07 por libra, alcanzando máximos no vistos desde comienzos de marzo y acumulando un avance cercano al 4,8% en el último mes.

Este repunte ha sido uno de los factores más relevantes para explicar la resiliencia de la moneda local en los últimos días, particularmente en un entorno donde los factores externos han sido altamente volátiles. El avance del metal rojo se ha visto favorecido por una mejora en las expectativas de crecimiento global de corto plazo, asociada precisamente a la posibilidad de una desescalada en Medio Oriente. Adicionalmente, factores estructurales como restricciones de oferta y una demanda aún sólida han permitido sostener precios elevados, reforzando el soporte para el peso chileno.

Con todo lo anterior, el impulso del cobre comienza a mostrar rendimientos decrecientes en términos de impacto cambiario pues a medida que el mercado internaliza los niveles actuales del metal, el tipo de cambio vuelve a estar más condicionado por el dólar global y los flujos financieros que por la materia prima en sí. Esto implica que, aunque el cobre sigue siendo un factor positivo, su capacidad de presionar a la baja el dólar en Chile en el corto plazo es más limitada.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

​​​​​Fuente: xStation

El precio del USDCLP en M15 mantiene una estructura lateral-bajista tras la fuerte ruptura inicial, con incapacidad de recuperar la zona de 898–902, que se consolida como resistencia clave. Los intentos de rebote han sido contenidos sistemáticamente en ese rango, generando máximos descendentes y manteniendo al precio por debajo de la media móvil y de la banda media de Bollinger. La compresión reciente de las bandas sugiere una pausa en la volatilidad tras la caída, pero sin señales claras de reversión estructural.

En términos de momentum, el RSI se mantiene en zona media-baja, reflejando debilidad relativa sin alcanzar condiciones extremas, mientras que el MACD muestra pérdida de presión bajista pero sin giro alcista definido, indicando fase de transición más que cambio de tendencia. La zona de 885–880 actúa como soporte inmediato, mientras que la incapacidad de recuperar 898–902 mantiene el sesgo técnico contenido y con predominio de presión vendedora en el corto plazo.