Resumen de mitad de sesión: Precios altos de las materias primas frenan las subidas

Noruega vuelve a endurecer política monetaria y el mercado descuenta más subidas del Norges Bank en un entorno de inflación persistente

La inflación china sorprende al alza y reaviva el debate sobre presiones de costes en plena tensión geopolítica

Banca, energía y materias primas lideran gracias al repunte de materias primas y a la menor probabilidad de un acuerdo de paz

La falta de avances EE. UU.–Irán impulsa petróleo y gas, presionando a Europa y dejando al CAC 40 como el gran rezagado

La mañana del lunes trajo precios más altos del petróleo y del gas natural, principalmente debido a la falta de avances en las negociaciones entre EE. UU. e Irán. La probabilidad de un acuerdo duradero entre ambos países, según el portal Polymarket, está cayendo: actualmente asigna aproximadamente un 40% de posibilidades de que esto ocurra antes de finales de junio.

Un barril de Brent cuesta actualmente algo menos de 104 USD, mientras que un MWh de gas en el TTF holandés ronda los 45 USD. Esto pesa sobre los índices europeos, con el CAC 40 francés (-1,2%) destacando como el claro rezagado. El STOXX 600 (-0,2%) y el DAX alemán (-0,4%) también cotizan en rojo, mientras que el WIG 20 polaco (+1%) es el único ganador evidente.

En la parte alta de los paneles sectoriales encontramos compañías de banca, energía y materias primas, que se benefician de la disminución de las expectativas de un final cercano de la guerra.

Figuras sectoriales

Figura 1: Panel de rendimiento del sector bancario europeo [variación 1 día] (11/05/2026)

Fuente: xStation, 11/05/2026 (14:05)

Figura 2: Panel de rendimiento del sector energético europeo [variación 1 día] (11/05/2026)

Fuente: xStation, 11/05/2026 (14:07)

Figura 3: Panel de rendimiento del sector de metales y minería europeo [variación 1 día] (11/05/2026)

Fuente: xStation, 11/05/2026 (14:06)

Perspectiva macroeconómica: China en el centro de atención

Desde el punto de vista macroeconómico, el foco principal está en las cifras de inflación de China. Tanto la CPI (consumo) como la PPI (productores) superaron ampliamente las expectativas. Esta última es especialmente preocupante, ya que alcanzó un máximo de 45 meses (2,8%) en abril.

Esto es coherente con los datos detallados de los recientes informes PMI, que ya mostraban aumentos en los precios de los insumos incluso antes del estallido de la guerra en Oriente Medio.

En este entorno, el yuan se comporta bien: el par USD/CNY ha perforado el nivel de 6,80 en los últimos días, un nivel no visto en más de tres años.

Noruega: la inflación también repunta

La inflación también ha aumentado en Noruega. La medida subyacente subió al 3,2%, lo que sugiere la necesidad de un mayor endurecimiento monetario.

La semana pasada, el Norges Bank elevó su tipo de interés clave al 4,25%. Los mercados descuentan plenamente otra subida de tipos este año, asignando una probabilidad de alrededor del 40% a que se produzcan dos subidas en el periodo considerado.

Michał Jóźwiak XTB Financial Markets Analyst michal.jozwiak@xtb.com