Dólar hoy en Colombia (27 de octubre): el peso toca mínimos de 6 meses y apunta a $3.800

El precio del dólar en Colombia cayó a COP 3.846, consolidando una tendencia bajista frente al peso colombiano.
El análisis técnico actual indica señales de venta fuerte, con proyecciones de continuar a la baja en el corto plazo.
Las previsiones apuntan a un posible rebote técnico hacia niveles de COP 3.900–4.100, aunque el contexto global favorece la apreciación del peso.
Este lunes 27 de octubre de 2025, la cotización del dólar estadounidense frente al peso colombiano es de COP 3.846,86, mostrando una caída acumulada significativa en lo que va del año.
Este comportamiento se enmarca en un contexto de debilitamiento global del dólar, impulsado por la política monetaria de la Reserva Federal, las señales de liquidez en EE.UU. y la presión de la administración de Donald Trump por un dólar más competitivo.
Según Credicorp Capital, se espera que el dólar cierre el año cerca de los COP 4.000, mientras que en la jornada de hoy mantiene la presión bajista.
Fuente: Análisis de Mercado – XTB
Análisis técnico del USD/COP
Tendencia bajista clara
El gráfico horario del par USD/COP muestra una secuencia descendente desde abril, consolidándose por debajo de los COP 3.850. La acción del precio ha sido consistente con una estructura de máximos y mínimos decrecientes.
Indicadores clave
RSI (14): 32.2 → indica zona de sobreventa, lo que podría anticipar un rebote técnico.
MACD: negativo → confirma presión bajista.
Medias móviles: las de 5, 10, 20, 50, 100 y 200 períodos marcan señales de venta fuerte.
Puntos pivote clásicos:
Soporte inmediato: COP 3.841,69
Punto de pivote: COP 3.851,59
Resistencia cercana: COP 3.893,14
Escenarios probables
Continuación bajista
Si se rompe el soporte de COP 3.841 con volumen, el par podría dirigirse hacia COP 3.800–3.820.
Rebote técnico
El RSI en zona de sobreventa sugiere un posible repunte hacia el punto de pivote COP 3.851 o la resistencia en COP 3.893.
Reversión alcista
Un cambio externo (repunte del dólar global o deterioro de condiciones en Colombia) podría llevar el par a zonas de COP 4.000–4.100.
Factores fundamentales que influyen en el tipo de cambio
Política monetaria de EE.UU.: La Fed continúa con medidas expansivas que debilitan al dólar.
Liquidez global: La entrada de capital a mercados emergentes fortalece monedas como el peso colombiano.
Política interna de Colombia: A pesar de los desafíos, el país mantiene una posición fiscal sólida y tasas reales atractivas para inversores extranjeros.
Perspectiva para los próximos meses
Todo indica que el tipo de cambio en Colombia continuará bajo presión bajista, a menos que se produzcan eventos macroeconómicos de alto impacto. Las previsiones sugieren un cierre de año estable en torno a COP 4.000, aunque la tendencia técnica actual favorece una posible continuidad de la caída.
