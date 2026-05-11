Dólar Hoy en Colombia: Dólar avanza hacia $3.762 en medio de tensiones geopolíticas y presión del petróleo

- El dólar en Colombia avanza hacia los $3.762 impulsado por el estancamiento de las negociaciones entre EEUU e Irán, el repunte del petróleo y el aumento de rendimientos en los bonos del Tesoro estadounidense.
- Las dudas sobre una pronta reapertura del Estrecho de Ormuz mantienen presión sobre el mercado energético, reforzando temores inflacionarios y reduciendo el margen para una flexibilización monetaria en EEUU.
- El par se sostiene sobre los $3.676 tras recuperar la SMA de 9 períodos, mientras una ruptura de la resistencia en $3.773 podría abrir espacio hacia la zona de $3.844.
- El dólar en Colombia avanza hacia los $3.762 impulsado por el estancamiento de las negociaciones entre EEUU e Irán, el repunte del petróleo y el aumento de rendimientos en los bonos del Tesoro estadounidense.
- Las dudas sobre una pronta reapertura del Estrecho de Ormuz mantienen presión sobre el mercado energético, reforzando temores inflacionarios y reduciendo el margen para una flexibilización monetaria en EEUU.
- El par se sostiene sobre los $3.676 tras recuperar la SMA de 9 períodos, mientras una ruptura de la resistencia en $3.773 podría abrir espacio hacia la zona de $3.844.
El dólar en Colombia avanza hacia la zona de $3.762, en una jornada marcada por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el repunte del petróleo cerca de US$98 por barril.
Aunque el USDIDX se mantuvo relativamente estable, el peso colombiano perdió tracción ante el aumento de los rendimientos en los bonos del Tesoro estadounidense, los mayores temores inflacionarios y una menor expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
El petróleo reactiva la prima de riesgo energético
La falta de acuerdo para poner fin al conflicto elevó las dudas sobre una pronta reapertura del Estrecho de Ormuz, reactivando la prima de riesgo sobre el mercado energético.
Este movimiento golpeó a la renta fija global y empujó las tasas estadounidenses al alza, en un contexto donde el mercado vuelve a descontar que la Fed tendrá menos espacio para flexibilizar su política monetaria si el petróleo mantiene presión sobre la inflación.
Wall Street resiste, pero las monedas emergentes siguen bajo presión
En renta variable, el S&P 500 logró un nuevo cierre récord impulsado principalmente por el sector de semiconductores, pese a que la mayoría de sus componentes terminó en terreno negativo.
La concentración del avance en tecnología ayudó a contener parcialmente el deterioro del apetito por riesgo, aunque no fue suficiente para evitar presión sobre monedas emergentes como el peso colombiano.
Análisis técnico
El USDCOP cotiza cerca de los $3.760 en gráficos diarios, manteniendo una recuperación gradual tras rebotar desde la zona de soporte ubicada en $3.609. El precio logró recuperar la SMA de 9 períodos y continúa acercándose a la resistencia de $3.773, cuya ruptura podría abrir espacio hacia $3.844.
En el corto plazo, el sesgo se mantiene moderadamente alcista mientras el precio continúe sobre los $3.676, soporte que coincide con la recuperación reciente del momentum comprador.
Fuente: xStation5
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