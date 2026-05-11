Cierre de Mercado: Acciones de EE.UU. alcanzan nuevos máximos pese al repunte del petróleo

La jornada estuvo marcada por una combinación de máximos históricos y creciente tensión geopolítica. Aunque el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán redujo las expectativas de una pronta reapertura del estrecho de Ormuz y provocó un nuevo repunte del petróleo, con el crudo estadounidense cerca de los 98 dólares por barril, las acciones lograron avanzar impulsadas principalmente por el sector de semiconductores. El S&P 500 alcanzó otro cierre récord, pese a que la mayoría de sus componentes terminaron en terreno negativo, reflejando un mercado estrecho y muy concentrado en tecnología. Al mismo tiempo, el alza del petróleo elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro y reavivó los temores inflacionarios, llevando a los inversores a reducir sus expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: Trump calificó como inaceptable la última respuesta de Irán, advirtió que el alto el fuego se encuentra en una situación crítica y volvió a plantear tanto una posible reanudación de la acción militar como el reinicio de Project Freedom para escoltar buques en el estrecho de Ormuz. Por su parte, Teherán reafirmó sus principales líneas rojas: mantener el enriquecimiento de uranio, levantar el bloqueo y liberar activos congelados. Al mismo tiempo, Arabia Saudita condenó nuevos ataques con drones atribuidos a Irán contra EAU, Qatar y Kuwait. En el frente marítimo, la situación continúa siendo frágil: aunque un buque metanero qatarí logró cruzar el estrecho durante el fin de semana, otro decidió dar media vuelta antes de ingresar, lo que refuerza la percepción de que la navegación aún está lejos de normalizarse.

Estados Unidos: Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos mostraron una variación de 0,2%, por debajo de la previsión de 2%, aunque mejoraron frente al dato anterior de -3,6%. En términos absolutos, las ventas alcanzaron 4,02 millones de unidades, ligeramente por debajo de los 4,05 millones esperados, pero por encima de los 3,98 millones previos. En paralelo, el secretario de Energía, Chris Wright, señaló que la administración evalúa incluso suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina para aliviar los precios en surtidor, en medio del malestar por el encarecimiento del combustible. Trump respaldó la posibilidad de aplicar la medida “por un período de tiempo”, aunque su impacto sería limitado, dado que el impuesto equivale a 18,4 centavos por galón de gasolina y 24,3 centavos por galón de diésel.

India: India analiza medidas de emergencia para proteger sus reservas internacionales frente al impacto energético derivado de la guerra con Irán. Entre las alternativas en evaluación se encuentran restricciones a importaciones no esenciales, como oro y productos electrónicos, así como un posible aumento en los precios de los combustibles, que sería el primero desde el inicio del conflicto. El contexto externo se ha deteriorado de forma significativa para el país, tercer mayor importador de petróleo del mundo, debido al alza de los precios de la energía y a las interrupciones en Ormuz. Esto ha presionado a la rupia, que acumula una caída de 5,6% frente al dólar en el año, y ha obligado al banco central a intervenir con fuerza. Las reservas internacionales bajaron a USD 690.700 millones al 1 de mayo, su nivel más bajo en más de un mes, aunque aún cubren entre 10 y 11 meses de importaciones. En paralelo, Modi comenzó a preparar el terreno político al pedir a la población usar transporte público, trabajar desde casa, limitar viajes al exterior y evitar compras de oro, mientras el RBI estudia endurecer las reglas cambiarias para importadores y exportadores con el objetivo de preservar dólares.

Perú: El gobierno peruano autorizó a Petroperú a contraer préstamos privados con el objetivo de aliviar la crisis de liquidez que atraviesa la petrolera estatal. La medida fue habilitada mediante un decreto de emergencia que permite al Ministerio de Hacienda asumir compromisos contingentes con entidades nacionales o internacionales para respaldar las operaciones de la compañía.

Brasil: Los economistas en Brasil elevaron su proyección para la tasa Selic de 2027 y ahora esperan que cierre en 11,25%, frente al 11% estimado anteriormente. La revisión ocurre en un contexto de inflación persistente, impulsada por una demanda interna resistente y por el shock energético derivado de la guerra con Irán. La encuesta semanal del banco central también muestra que el mercado prevé que la inflación se mantenga por encima de la meta de 3% hasta 2029.

Petróleo: El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que la administración está abierta a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina para aliviar el precio en surtidor, medida que también fue respaldada por Trump por un período limitado. Sin embargo, el efecto sería acotado, ya que el impuesto representa 18,4 centavos por galón de gasolina y 24,3 centavos en diésel. En paralelo, Aramco advirtió que el mercado energético global podría no normalizarse hasta 2027 si las disrupciones en Ormuz se prolongan algunas semanas más. Su CEO, Amin Nasser, señaló que el mercado ya perdió cerca de 1.000 millones de barriles y que, mientras el estrecho siga afectado, podrían perderse otros 100 millones de barriles por semana. Incluso si Ormuz reabriera de inmediato, la normalización tomaría meses debido a la necesidad de reequilibrar la oferta, reactivar campos, reparar refinerías y reubicar buques, mientras el racionamiento de demanda persistiría hasta que el suministro se restablezca plenamente.

Metales: El cobre acumula un avance de 10,8% en lo que va del año y alcanzó nuevos máximos históricos, apoyado por un entorno de elevada tensión geopolítica y restricciones en cadenas de suministro. El oro también subió mientras los operadores evaluaban los nuevos obstáculos en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y las perspectivas de reapertura del estrecho de Ormuz. Las negociaciones continúan estancadas, ya que ambas partes mantienen posiciones muy distantes sobre el marco necesario para poner fin al conflicto y restablecer el tránsito por esta vía clave. En India, el primer ministro Narendra Mod i pidió a los ciudadanos evitar la compra de oro durante al menos un año, con el fin de preservar reservas de divisas ante el encarecimiento de los envíos de combustible.

Acciones: Ejecutivos de alto perfil, entre ellos Cook de Apple, McCormick de Meta, Robbins de Cisco, Solomon de Goldman Sachs y Fink de BlackRock, viajarán a China junto con Trump, en una señal de acercamiento corporativo en medio de un contexto geopolítico complejo. Por otro lado, General Motors planea recortar cientos de puestos asalariados en su departamento de tecnología de la información como parte de un esfuerzo por reducir costos y reorientar su plantilla hacia habilidades tecnológicas consideradas prioritarias. Según fuentes familiarizadas con el asunto, los recortes afectarían a entre 500 y 600 empleados, y la compañía ya comenzó a notificar a los trabajadores impactados.

Análisis US100

En el análisis de la estructura del mercado, se observa que el precio ha mantenido el soporte de los 29.223, realizando un nuevo máximo; sin embargo, no ha sido capaz de consolidarlo. El indicador MACD comienza a mostrar una estructura bajista, con un histograma descendente, por lo que la dinámica continúa referenciada al soporte de los 29.223. Mientras el precio sea capaz de mantenerse sobre este nivel, podríamos observar una reanudación del movimiento alcista, donde la resistencia de mayor relevancia se sitúa en los 29.616, correspondiente a la extensión del 300% de Fibonacci.

Por el contrario, una pérdida del soporte podría abrir la puerta a un movimiento correctivo de mayor amplitud, acercando el precio hacia los 28.947, nivel que corresponde al punto de mayor relevancia dentro de la estructura de corto plazo.



Fuente: xStation5



Análisis GOLD

En el análisis del oro, el activo ha mantenido una estructura impulsiva tras alcanzar retrocesos cercanos al 50% de Fibonacci. Al observar el repunte bajo la teoría de Elliott, pareciera haber alcanzado una fase terminal mediante una estructura correctiva ABC, por lo que el soporte de relevancia se ubica en la región cercana al punto pivote de los 4.648. Mientras el precio conserve este soporte, podría mantenerse la continuidad de la tendencia alcista, teniendo como resistencia principal la zona de los 4.891.

Sin embargo, una pérdida de dicho soporte podría habilitar un movimiento correctivo de mayor profundidad, donde el soporte de mayor relevancia se encuentra en torno a los 4.510.

Fuente: xStation5