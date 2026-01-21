Dólar hoy en Colombia: El peso resiste en 3,702 tras discurso de Trump y el límite a inversiones de AFP en el exterior

A nivel local, un borrador de decreto para limitar la exposición externa de las AFP introduce un factor estructural para flujos, con niveles técnicos clave en 3.689 y 3.751.

El mercado siguió atento a Davos , Groenlandia y el debate Sell America , en un contexto de dólar global con sesgo más débil.

El dólar en Colombia cerró prácticamente sin cambios y terminó la sesión en torno a 3.702 pesos, en una jornada marcada por movimientos acotados y baja intensidad de flujos locales. Sin publicaciones relevantes en el calendario económico colombiano, el tipo de cambio siguió operando más como un termómetro del riesgo global que como una reacción a factores domésticos de corto plazo, lo que explica el comportamiento lateral pese a la volatilidad vista en otros activos durante la semana.

Davos, Groenlandia y el dólar global

El telón de fondo externo siguió dominado por la lectura que hace el mercado del discurso de Donald Trump en Davos y por el ruido geopolítico asociado a Groenlandia. El tono más moderado al descartar el uso de la fuerza ayudó a quitar presión a los escenarios más extremos, aunque la disputa comercial entre Estados Unidos y Europa continúa siendo un foco de incertidumbre, más aún tras la decisión de legisladores europeos de congelar el avance del acuerdo comercial alcanzado en julio.

En ese marco, el dólar global ha operado con sesgo más débil, al reactivarse el debate sobre el llamado Sell America, lo que tiende a favorecer monedas emergentes cuando la aversión al riesgo no escala.

Límite a la inversión externa de AFP y posibles implicancias de flujos

En el plano local, el mercado incorporó una noticia con implicancias estructurales para los flujos: el gobierno presentó un borrador de decreto para limitar la exposición externa de los fondos de pensiones a 30% de los activos bajo administración. A noviembre, las AFP administraban 527,3 billones de pesos y cerca de 49% estaba invertido en el exterior, por lo que la propuesta implica una convergencia gradual con un techo intermedio de 35% durante los primeros tres años y un plazo total de cinco años para repatriar el exceso.

Además, se contempla una cláusula de flexibilidad para desviarse del límite si existieran razones objetivas que impidan cumplirlo, mientras los administradores deberían entregar planes de ajuste al supervisor.

El impacto macro para el peso colombiano dependerá del ritmo real de esa recomposición y de cuánto se canalice a renta fija local. En la práctica, la expectativa de entradas estructurales hacia activos domésticos puede actuar como amortiguador del tipo de cambio y como soporte para el mercado de deuda en pesos, incluso si el flujo efectivo se distribuye en varios años.

Al mismo tiempo, el debate regulatorio abre una discusión relevante sobre diversificación, liquidez y riesgo país, porque una mayor concentración local puede reducir la cobertura natural ante shocks externos, aunque también podría bajar la prima exigida por el mercado si se traduce en demanda sostenida por bonos internos.

Análisis técnico del dólar hoy en Colombia

En análisis técnico, el USDCOP se mantiene en fase de consolidación alrededor de 3.700, con el precio levemente sobre la media móvil corta y todavía por debajo de la media larga, lo que sugiere un equilibrio frágil entre rebote y tendencia previa.

La zona de soporte inmediato aparece en 3.689 y luego en 3.633, mientras que las resistencias más cercanas se ubican en 3.723 y 3.751, con un techo más exigente entre 3.772 y 3.779 donde converge la referencia de largo plazo. Con un RSI en torno a la mitad de su rango, el sesgo base sigue siendo lateral, y el quiebre claro bajo 3.689 o sobre 3.751 sería la señal más limpia para destrabar dirección en el corto plazo.

Fuente: xStation5.

