Dólar hoy en México: el tipo de cambio sube sin catalizadores internos, atento a riesgo global y EEUU

El USDMXN se mueve en un rebote técnico, con resistencias en 17,63–17,70 y soportes en 17,59 y 17,54.

El dólar en México avanza cerca de 0,3% en una jornada sin datos locales, con el tipo de cambio explicado casi por completo por factores externos.

El dólar en México avanza cerca de 0,3% en la sesión y se mueve en la zona de 17,62 pesos por dólar, en una jornada sin publicaciones económicas relevantes en México. Con la agenda local despejada, el tipo de cambio se está explicando casi por completo por factores externos: cuando aumenta la incertidumbre, el mercado suele recortar exposición a monedas emergentes y prioriza liquidez, lo que deja al peso más sensible a titulares y a cambios en la percepción de riesgo.

FMI recorta el crecimiento regional

El telón de fondo se volvió más exigente tras la actualización del FMI del 19 de enero de 2026, que rebajó la previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe a 2,2% en 2026 (desde 2,3%). En el detalle, el organismo proyecta Brasil en 1,6% y México en 1,5% para 2026, con una mejora hacia 2027 (2,7% para la región).

La señal para FX no es automática, pero sí importante: un crecimiento esperado más bajo tiende a elevar la prima de cautela hacia emergentes, especialmente si se combina con shocks externos que pueden impactar flujos y comercio.

El FMI también subrayó riesgos que el mercado suele preciar rápido: tensiones geopolíticas y la posibilidad de que exista una sobreestimación del aporte económico de la inteligencia artificial, lo que podría traducirse en ajustes de inversión y valoraciones si el entusiasmo se desinfla. En ese contexto, el peso mexicano queda más expuesto a episodios de risk-off, aun cuando no haya un catalizador doméstico en el día.

Aranceles por Groenlandia

A lo anterior se suma un nuevo foco de tensión comercial. Donald Trump advirtió que ocho países europeos podrían enfrentar un arancel de 10% desde el 1 de febrero, que subiría a 25% el 1 de junio si no se alcanza un acuerdo por Groenlandia. El endurecimiento del discurso elevó la incertidumbre porque Europa evalúa respuestas, y algunos analistas han advertido que el bloque mantiene una carta potencialmente disruptiva: alrededor de 10 billones de dólares en bonos y acciones de EEUU en manos europeas (incluyendo tenencias del sector público).

Incluso si ese escenario extremo es de baja probabilidad, el solo debate agrega volatilidad y puede alimentar una narrativa de menor confianza en activos estadounidenses.

Análisis técnico del USDMXN

En el gráfico intradía, el movimiento luce como un rebote/pullback dentro de una estructura previa de sesgo bajista. El precio se ubica cerca de 17,62, con la SMA50 alrededor de 17,60 actuando como soporte dinámico inmediato, mientras la SMA200 en torno a 17,68 aparece como techo de mayor jerarquía.

En resistencias, el mercado tiene referencias en 17,63–17,64 (zona de congestión reciente) y luego 17,69–17,70; más arriba, la región de 17,79 queda como escalón superior si el impulso se extiende. Por el lado bajista, los primeros soportes se observan en 17,59 y 17,54, niveles que han contenido caídas previas. El RSI cerca de 57 sugiere impulso moderado, por lo que el siguiente tramo probablemente dependerá más del flujo de noticias y datos de EEUU que de señales locales.

Fuente: xStation5.

_____________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí