Dólar hoy México: dólar corrige desde mínimos de 2024 antes de actas de la Fed

El dólar en México (USDMXN) corrige al alza durante la sesión y avanza cerca de 0,3%, después de alcanzar niveles mínimos de 2024. El movimiento lleva al tipo de cambio nuevamente hacia la zona de 17,04 pesos por dólar, en una jornada sin publicaciones económicas relevantes en México.

El principal foco permanece en Estados Unidos, los datos conocidos durante la semana pasada mostraron una inflación más contenida, junto con señales de menor fortaleza en las ventas minoristas y en la confianza del consumidor. Este escenario ha llevado al mercado a reducir las expectativas de una subida inmediata de tasas por parte de la Reserva Federal.

La Fed vuelve al centro de la atención y México sin datos económicos durante la jornada

La probabilidad asignada por el mercado a que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en septiembre se sitúa ahora cerca del 67%, después de encontrarse por debajo del 50% hace aproximadamente un mes. El cambio de expectativas llega después de una serie de indicadores estadounidenses más moderados, que han reducido la presión para un nuevo endurecimiento monetario en el corto plazo.

Los inversionistas esperan ahora las actas de la última reunión del FOMC, que permitirán conocer con mayor detalle el debate interno dentro de la Reserva Federal. También será relevante el discurso de Kevin Warsh en el simposio de Jackson Hole, que podría entregar nuevas señales sobre la dirección de la política monetaria.

En el frente local, hoy no se publican datos económicos relevantes en México, por lo que el comportamiento del peso depende en mayor medida de los movimientos internacionales del dólar y de las expectativas sobre la Reserva Federal. Tras alcanzar mínimos de 2024, el dólar muestra una corrección durante la sesión, aunque el mercado todavía se encuentra atento a si este movimiento consigue extenderse o permanece limitado dentro de la estructura reciente.

Análisis técnico del dólar en México

Fuente: xStation5.

En el gráfico de 15 minutos, el dólar en México se recupera desde la zona inferior observada alrededor de 16,96-16,98 pesos y vuelve a aproximarse a la resistencia de 17,0475. El precio cotiza además por encima de las medias exponenciales de 9 y 21 periodos, situadas aproximadamente en 17,0380 y 17,0305, respectivamente.

Una ruptura sostenida sobre 17,0475 dejaría como siguientes referencias los niveles de 17,0632 y posteriormente 17,0780. Por debajo, el primer soporte visible aparece en 17,0134, seguido por las zonas de 17,0036 y 16,9932.

El RSI se sitúa cerca de 66 puntos, mientras el MACD permanece en terreno positivo después de la recuperación reciente. La reacción alrededor de 17,0475 será una de las principales referencias para evaluar si la corrección del dólar puede extenderse en el corto plazo.