Dólar hoy México: dólar extiende caída tras destrucción de empleo en EE. UU. e inflación mexicana en mínimo de seis años

El tipo de cambio (USDMXN) cae 0.3% hasta 17.1432 y encamina la semana con un retroceso cercano a 1%, después de que Estados Unidos reportara una destrucción neta de empleos en julio y México confirmara su menor inflación anual en más de seis años. La coincidencia resulta favorable para el peso por partida doble, ya que aleja el endurecimiento de la Fed al mismo tiempo que refuerza el margen de maniobra de Banxico.

El mercado laboral estadounidense sorprende por el lado equivocado

Las nóminas no agrícolas entregaron el peor resultado posible para quienes apostaban por tasas más altas, la economía estadounidense destruyó 23 mil empleos en julio frente a un consenso que anticipaba la creación de 80 mil, y el dato de junio fue revisado a la baja hasta un avance de apenas 20 mil, con ajustes sustanciales también en el mes previo que apuntan a un mercado laboral considerablemente más débil de lo que se creía. La tasa de desempleo ofreció una lectura engañosamente positiva, dado que el indicador descendió a 4.1% desde 4.2%, por debajo del 4.2% esperado, aunque esa mejora se apoya en una participación laboral que continúa cayendo, de modo que el descenso refleja salida de personas de la fuerza de trabajo antes que creación de puestos.

Los inversionistas redujeron sus apuestas por un alza de la Fed en septiembre, en un contexto donde el deterioro del empleo convive con presiones de precios persistentes y con la incertidumbre derivada del conflicto con Irán. Sobre ese frente, Donald Trump señaló que las negociaciones entre Irán y Omán por el Estrecho de Ormuz avanzan, aunque sin acuerdo cerrado todavía.

La inflación mexicana se acerca a la meta con un lastre en servicios

Del lado local, el dato principal cumplió exactamente con lo previsto. La inflación anual descendió a 3.12% en julio desde 3.37% en junio, su nivel más bajo desde mayo de 2020, situándose muy cerca de la meta de 3% de Banxico y dentro del rango de tolerancia de un punto porcentual. En términos mensuales, el índice quedó prácticamente plano en 0.03%.La desaceleración fue generalizada, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas se moderaron con fuerza hasta 0.78% desde 1.66%, mientras vivienda y servicios básicos cedieron a 3.23% desde 3.34% y transporte a 3.21% desde 3.36%. La inflación energética bajó a 1.16% desde 1.39%, y también retrocedieron bebidas alcohólicas y tabaco, seguros y servicios financieros, restaurantes y hoteles, educación, salud y recreación.

El componente que Banxico vigila con mayor atención sigue siendo el más rígido. La inflación subyacente cayó a 3.95% anual, el registro más bajo desde abril de 2025, pero la de servicios apenas cedió a 4.36% desde 4.49% y permanece claramente elevada. Esa persistencia explica la decisión de ayer, cuando la Junta mantuvo la tasa en 6.50% por unanimidad y aplazó la convergencia a la meta hasta el cuarto trimestre de 2027, año y medio más tarde de lo que proyectaba en junio.

El sector automotriz sigue pagando el costo de la incertidumbre comercial

Las exportaciones automotrices cayeron 9.7% interanual en julio hasta 261.534 unidades, encadenando su segundo mes de descenso pronunciado tras el retroceso de 9.2% en junio, y quedando muy lejos del pronóstico de 1.8% de crecimiento. La producción, por su parte, bajó 2.2% hasta 302.673 unidades.

En exportaciones, Mercedes se desplomó 97.7%, Nissan 75.6%, Mazda 35.4% y Honda 21.3%, mientras que en producción Mercedes cayó 98%, Honda 26%, Stellantis 20.3% y Nissan 18.9%. Cifras de ese orden no responden a fluctuaciones de demanda sino a decisiones de reestructuración de líneas y de asignación de plataformas. El origen del problema es regulatorio más que económico, puesto que la administración estadounidense decidió no renovar el T-MEC, que permanecerá vigente por otra década salvo que un miembro se retire, aunque con revisiones anuales capaces de introducir cambios significativos, y ambos países continúan negociaciones bilaterales. Esa arquitectura de revisión permanente enturbia la planificación de exportación y producción de las armadoras, y su efecto ya se refleja en los volúmenes. El productor, en cambio, ofreció una señal más benigna, ya que el PPI mensual quedó en -0.03% frente al 0.3% pronosticado, si bien el anual subió a 2.56% desde 2.10%.

Análisis técnico del dólar en México

En gráfico de 15 minutos, el USD/MXN cotiza en 17.1432 tras rebotar desde el mínimo de 17.094, correspondiente a la extensión de 200%, en una caída vertical que siguió a la publicación del dato de empleo estadounidense. El precio recuperó la media exponencial de 9 periodos en 17.1395 pero enfrenta resistencia inmediata en la de 21 periodos, ubicada en 17.1453, y más arriba en la referencia de 17.164. Una recuperación sostenida sobre esa zona sería necesaria para hablar de estabilización. Hacia abajo, la pérdida de 17.121 volvería a poner en juego el mínimo de 17.094 y, por debajo, el nivel de 17.052.

El RSI se recupera desde la sobreventa hacia terreno neutral, mientras que un ADX con el direccional negativo todavía por encima del positivo confirma que la tendencia bajista mantiene fuerza pese al rebote técnico en curso.

Fuente: xStation5.