Dólar hoy México: el billete verde cede ante ruido político en EE. UU. y el peso toca niveles de junio de 2024

El desempleo de diciembre se ubicó en 2,4% (por debajo de lo anticipado), con subempleo en 6,2% , reforzando la lectura de un mercado laboral ajustado.

El dólar en México retrocede cerca de 0,3% y marca mínimos no vistos desde junio de 2024 , en un entorno favorable para el peso mexicano .

El dólar en México retrocede cerca de 0,3% en la sesión y profundiza su tendencia bajista al marcar mínimos no vistos desde junio de 2024, reflejando un entorno que sigue siendo favorable para el peso. En el frente local, el dato de desempleo de diciembre confirmó un mercado laboral ajustado: la tasa se ubicó en 2,4%, por debajo de lo que anticipaba el mercado, con un nivel de desocupación en un nível históricamente bajo que sigue apuntalando el ingreso y el consumo.

Si bien el subempleo permanece en 6,2%, la lectura general es que la economía aún no muestra un deterioro abrupto del empleo, lo que reduce la urgencia de estímulos agresivos y mantiene atractivo el diferencial de tasas, un factor clave para el flujo hacia activos en pesos. Este telón de fondo ayuda a explicar por qué el peso reacciona con fuerza cuando el dólar global pierde tracción.

Catalizadores externos

En el plano internacional, la debilidad del billete verde ha sido un catalizador adicional. El mercado continúa ajustando posiciones en el marco del repliegue de flujos hacia activos estadounidenses, mientras crece la especulación sobre eventuales coordinaciones cambiarias para contener movimientos abruptos en Asia, particularmente en el yen.

A ello se suma un aumento del ruido político en Estados Unidos, con tensiones fiscales que reavivan episodios de cautela y restan atractivo al dólar como refugio. En paralelo, los inversionistas se mantienen atentos a la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal del año: aunque se descuenta una mantención de tasas, el foco está puesto en el tono del mensaje y en cualquier señal sobre el sendero futuro, variables que hoy dominan la dinámica del dólar frente a las monedas emergentes.

Análisis técnico del dólar en México

Desde una perspectiva técnica, el USDMXN mantiene una estructura claramente bajista en el corto plazo. Tras romper soportes relevantes, el par alcanzó la zona de 17,26–17,28 antes de mostrar un rebote acotado, que por ahora luce correctivo.

El precio sigue operando por debajo de sus medias móviles, con máximos descendentes que refuerzan la presión vendedora. Mientras el tipo de cambio no recupere de forma sostenida el rango de 17,35–17,42, el sesgo continúa apuntando a una extensión del movimiento hacia nuevos mínimos, con eventuales rebotes técnicos que, por ahora, no alteran la tendencia dominante.

