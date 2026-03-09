Dólar Hoy México: el dólar se acerca a 17.80 tras inflación sorpresa, mientras tensión en Medio Oriente hace llegar el petróleo a más de US $100

- La inflación en México superó las expectativas, lo que podría retrasar el proceso de desinflación.
- El dólar se fortalece globalmente por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el aumento del petróleo.
- El tipo de cambio se acerca a 17.80 pesos, mientras el análisis técnico muestra una tendencia bajista de corto plazo.
- La inflación en México superó las expectativas, lo que podría retrasar el proceso de desinflación.
- El dólar se fortalece globalmente por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el aumento del petróleo.
- El tipo de cambio se acerca a 17.80 pesos, mientras el análisis técnico muestra una tendencia bajista de corto plazo.
El dólar estadounidense inicia la jornada del lunes 9 de marzo alrededor de 17.80 pesos mexicanos, manteniéndose cerca de máximos de varios meses en medio de un entorno internacional más adverso para las monedas emergentes.
La moneda mexicana enfrenta presiones por dos factores principales: datos de inflación en México por encima de lo esperado y un fortalecimiento global del dólar debido al aumento de la tensión en Medio Oriente.
Inflación en México sorprende al alza
Los datos publicados hoy muestran que la inflación general de febrero aceleró más de lo previsto, lo que refleja que las presiones inflacionarias siguen presentes en la economía mexicana.
Inflación mensual (febrero): 0.50% vs 0.43% esperado
Fuente: Trading Economics | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Inflación anual: 4.02% vs 3.94% esperado
Fuente: Trading Economics | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Aunque la inflación subyacente mostró señales mixtas, con una ligera moderación mensual:
Inflación subyacente mensual: 0.46% vs 0.47% esperado
Fuente: Trading Economics | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Inflación subyacente anual: 4.5% en línea con lo previsto
Fuente: Trading Economics | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Estos datos sugieren que el proceso de desinflación en México podría ser más lento de lo anticipado, lo que mantiene la atención del mercado sobre la política monetaria del Banco de México.
Debilidad en el sector automotriz
El informe también mostró señales de debilidad en el sector industrial, especialmente en una de las industrias más relevantes para el comercio exterior del país.
Exportaciones automotrices (YoY febrero): -4.4% vs +4.0% esperado
Producción automotriz (YoY febrero): -1.8% vs +0.5% esperado
Fuente: Trading Economics | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Estas cifras reflejan una desaceleración en una de las industrias clave para las exportaciones mexicanas y pueden influir negativamente en las perspectivas de crecimiento económico.
El dólar se fortalece por tensiones en Medio Oriente
A nivel global, el dólar estadounidense se ha fortalecido ante el aumento de la incertidumbre geopolítica. La escalada del conflicto en Medio Oriente ha impulsado los precios del petróleo y provocado un movimiento hacia activos refugio como el dólar.
El cierre parcial del estrecho de Ormuz y la escalada del conflicto han elevado los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril, generando volatilidad en los mercados financieros globales.
En este contexto, los inversionistas tienden a reducir exposición a activos de riesgo y monedas emergentes, lo que presiona al peso mexicano frente al dólar.
Análisis técnico
USDMXN (M15)
Fuente: xStation
El USDMXN en gráfico de 15 minutos muestra una tendencia bajista clara en el corto plazo. El precio viene formando máximos y mínimos cada vez más bajos, y además se mantiene por debajo de la EMA 9 (azul) y de la EMA 21 (naranja), lo que confirma que el control del mercado está en manos de los vendedores. Cada vez que el precio intenta subir, encuentra resistencia en estas medias y vuelve a caer, lo que refleja una presión bajista constante.
El RSI se mantiene en la parte baja del rango, lo que indica debilidad en el movimiento del precio. Sin embargo, la última vela muestra un pequeño rebote desde la zona cercana a 17.78, lo que podría generar una pausa en la caída. Si el precio logra recuperar la zona de 17.86–17.88, podría darse un rebote más amplio; pero mientras se mantenga por debajo de las medias móviles, la estructura general sigue siendo bajista en el corto plazo.
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (11.03.2026)
Dólar Hoy en Chile: retrocede levemente hacia los $896 mientras el mercado sigue atento al petróleo y al conflicto en Medio Oriente
⌚Boletín Diario de Mercados (12.03.2026)
El euro se hunde: el dólar se convierte en el único refugio en medio del caos global
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.