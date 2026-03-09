Dólar Hoy Colombia: Dólar cae tras elecciones legislativas en Colombia mientras el mercado evalúa el nuevo mapa político

El dólar en Colombia inicia la jornada del 9 de marzo con una ligera presión bajista frente al peso colombiano, en un mercado que comienza a digerir los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el domingo y el nuevo panorama político que se abre rumbo a las presidenciales de mayo.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy se ubica en $3.795,55 por dólar, nivel prácticamente estable frente al día anterior, aunque en las primeras operaciones de la jornada el tipo de cambio llegó a negociarse por debajo de ese umbral, reflejando un arranque de semana con cierta fortaleza del peso colombiano.

En términos recientes, la divisa estadounidense ha mostrado fluctuaciones moderadas, con movimientos mixtos durante las últimas sesiones. Aunque en el último año el dólar mantiene una depreciación frente al peso, el mercado cambiario continúa mostrando episodios de volatilidad impulsados por factores políticos y macroeconómicos.

Elecciones al Congreso redefinen el panorama político

El principal foco de atención del mercado es el resultado de las elecciones legislativas de ayer, 8 de marzo, que definieron la composición del Congreso para el periodo 2026-2030. En esta jornada electoral participaron millones de votantes llamados a renovar Senado y Cámara de Representantes.

Los resultados preliminares indican que el Pacto Histórico se consolidó como la fuerza política más votada en el Senado, con cerca del 22% de los votos, lo que podría traducirse en un aumento de su bancada. El Centro Democrático aparece como la segunda fuerza con alrededor del 15% del respaldo electoral, mientras partidos tradicionales continúan manteniendo una presencia relevante en el Congreso.

Para los mercados, el escenario apunta a un Congreso fragmentado, donde ninguna fuerza política tendrá una mayoría clara, lo que podría obligar a negociaciones y coaliciones para impulsar reformas económicas o fiscales durante el próximo periodo legislativo.

Consultas presidenciales marcan el inicio de la carrera hacia la Casa de Nariño

Además de renovar el Congreso, la jornada electoral incluyó consultas interpartidistas que definieron varios candidatos para la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo de 2026.

Entre los resultados más relevantes:

Paloma Valencia ganó la consulta de centroderecha con amplia ventaja.

Claudia López se consolidó como una de las candidatas del bloque de centro.

Roy Barreras obtuvo el respaldo dentro de su sector político.

Estos resultados comienzan a delinear el mapa político que enfrentará Colombia en los próximos meses y que será observado de cerca por los inversionistas internacionales.

Mercado cambiario se mantiene atento al entorno económico

En el corto plazo, el comportamiento del tipo de cambio en Colombia seguirá condicionado por varios factores simultáneos.

Por un lado, el entorno político local tras las elecciones legislativas podría generar episodios de volatilidad mientras se consolidan las alianzas políticas y avanza la carrera presidencial. Por otro lado, variables externas como la política monetaria de Estados Unidos, el comportamiento del dólar global y la evolución de los precios del petróleo seguirán influyendo en las monedas emergentes.

Además, el comportamiento reciente del mercado cambiario colombiano muestra que los inversionistas continúan evaluando el balance entre riesgos políticos y fundamentos macroeconómicos, lo que explica los movimientos moderados observados en las últimas sesiones.

Un mercado en pausa antes de nuevas señales

En este contexto, el inicio de la semana encuentra al mercado cambiario colombiano en modo de evaluación, con operadores atentos a cómo evolucionará el nuevo equilibrio político tras las elecciones y qué implicaciones podría tener para la estabilidad económica del país.

Mientras tanto, el tipo de cambio podría mantenerse dentro de un rango relativamente amplio en el corto plazo, con episodios de volatilidad a medida que se clarifique el panorama político y económico de cara a las elecciones presidenciales de mayo.

Análisis técnico

Fuente: xStation

El USDCOP en gráfico de 15 minutos muestra una estructura bajista clara. El precio rompió la zona de 3.760 y se mantiene por debajo de la EMA 9 (azul) y la EMA 21 (naranja), lo que indica que el impulso inmediato favorece a los vendedores. Además, ambas medias empiezan a inclinarse hacia abajo, señal de que la presión bajista está tomando control del movimiento en el corto plazo.

Los indicadores confirman esa debilidad. El RSI en 28,8 está entrando en zona de sobreventa, lo que refleja que la caída ha sido fuerte y rápida. Al mismo tiempo, el ADX cerca de 28 indica que la tendencia está ganando fuerza, es decir, que el movimiento bajista no es solo un retroceso pequeño sino una tendencia con impulso. Por eso, aunque podría aparecer algún rebote técnico por la sobreventa, mientras el precio siga bajo 3.760–3.770, el sesgo del mercado continúa siendo bajista.