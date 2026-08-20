Dólar hoy México: el dólar sigue bajo 17 y toca mínimos desde mayo de 2024

El dólar en México (USDMXN) mantiene pocos cambios durante la sesión y continúa cotizando alrededor de 16,95 pesos, después de las fuertes caídas recientes que llevaron al tipo de cambio nuevamente hacia niveles no vistos desde mayo de 2024.

La principal novedad de la jornada llegó con la publicación de las actas de la última reunión de Banco de México, que entregaron una señal relativamente clara sobre el rumbo inmediato de la política monetaria, dado que, pese al descenso de la inflación, la institución considera que todavía existe suficiente incertidumbre como para mantener la tasa de referencia en 6,50% durante un periodo adicional.





Banxico mantiene una postura de espera con la tasa en 6,50%

La Junta de Gobierno decidió por unanimidad mantener la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6,50%. Además, las actas señalan que hacia delante considera apropiado conservar la referencia en su nivel actual, al estimar que la postura monetaria continúa siendo adecuada frente al escenario macroeconómico y los riesgos internacionales. Este mensaje reduce, al menos por ahora, la posibilidad de nuevos recortes y mantiene uno de los elementos que han respaldado al peso mexicano, un diferencial de tasas todavía amplio frente a Estados Unidos.

Uno de los miembros incluso señaló que los niveles actuales deberían mantenerse hasta consolidar los avances inflacionarios y recordó que las expectativas de los analistas no contemplaban recortes durante el resto de 2026 ni en 2027. Otro destacó que el diferencial frente a la Reserva Federal continúa siendo suficiente, aunque ya se encuentra en niveles históricamente reducidos.

La inflación mejora, pero los servicios siguen siendo el principal obstáculo

El tono de cautela de Banxico contrasta con una mejora importante en los datos recientes de precios. Entre la primera quincena de junio y la primera de julio, la inflación general bajó de 3,55% a 3,10%, alcanzando niveles no vistos desde 2020. Al mismo tiempo, la inflación subyacente disminuyó de 4,12% a 3,95%, regresando al intervalo de variabilidad alrededor del objetivo de 3%. Sin embargo, la composición sigue siendo relevante. La inflación de servicios descendió de 4,57% a 4,36%, pero continúa por encima del 4% y varios integrantes de la Junta destacaron que su moderación ha sido más lenta de lo esperado.

Banxico continúa esperando que la inflación general y subyacente disminuyan, aunque ahora anticipa una trayectoria más gradual que la prevista anteriormente. La convergencia de la inflación general hacia la meta de 3% se espera para el cuarto trimestre de 2027.

El balance de riesgos inflacionarios, además, permanece sesgado al alza, principalmente por la persistencia de los servicios, posibles disrupciones comerciales, las tensiones geopolíticas, eventos climáticos y eventuales presiones de costos.

La actividad mexicana mejora, aunque todavía existe holgura

Según la estimación oportuna utilizada por Banxico, el PIB habría crecido 1,5% trimestral desestacionalizado durante el segundo trimestre, recuperándose de la contracción registrada en los primeros tres meses del año. Aun así, la brecha del producto permaneció en terreno negativo. Los miembros de la Junta destacaron avances en manufacturas, construcción y servicios, junto con una recuperación del consumo y algunos componentes de la inversión. Sin embargo, la lectura general continúa siendo de moderación, con riesgos asociados al conflicto en Oriente Medio, la incertidumbre comercial y las futuras negociaciones relacionadas con el T-MEC.

Una economía que muestra cierta recuperación pero todavía conserva holgura permite al Banxico mantener tasas elevadas sin enfrentar, por el momento, señales de sobrecalentamiento de la demanda.

El peso mexicano sigue respaldado por factores internos y un dólar débil

Las propias actas reconocieron que el peso había mostrado un comportamiento sólido entre las reuniones de junio y agosto. Durante ese periodo, la moneda mexicana se apreció 2,11%, movimiento que Banxico atribuyó principalmente a un aumento del apetito por riesgo y a un episodio de debilidad del dólar estadounidense.

Los integrantes también señalaron que la apreciación observada desde el año pasado ha contribuido a reducir presiones inflacionarias sobre las mercancías importadas y otros componentes sensibles al tipo de cambio.

En paralelo, el escenario externo continúa favoreciendo una cotización contenida del dólar. El Tesoro de Estados Unidos anunció recientemente una expansión de sus recompras de deuda de largo plazo para mejorar la liquidez del mercado y contener las fuertes alzas de los rendimientos. Sin embargo, este efecto convive con una Reserva Federal todavía cautelosa. Las actas del banco central estadounidense mostraron que algunos responsables de política monetaria siguen abiertos a nuevas alzas si las presiones inflacionarias vuelven a fortalecerse.

De esta manera, el mercado mexicano cuenta ahora con una señal más clara desde Banxico: la tasa de 6,50% probablemente permanecerá sin cambios mientras la institución confirma que la inflación converge de manera sostenida hacia su objetivo.

Análisis técnico del dólar en México

Fuente:Xstation5

En el gráfico de 15 minutos, el dólar en México continúa alrededor de 16,95 pesos, después de que el rebote hacia 16,99 encontrara nuevamente presión vendedora. El precio permanece por debajo de las medias exponenciales de 9 y 21 periodos, manteniendo una estructura intradía todavía frágil. La zona de 16,94 continúa funcionando como soporte inmediato. Si el precio pierde ese nivel, las siguientes referencias aparecen alrededor de 16,91 y posteriormente 16,86. Por arriba, una recuperación tendría primero que superar 16,99, antes de buscar 17,02 y la resistencia más amplia próxima a 17,09.

El RSI se mantiene alrededor de los 40 puntos y el MACD vuelve a mostrar pérdida de impulso después del rebote reciente. Mientras el dólar no consiga recuperar de manera consistente la zona de 16,99-17,02, la presión permanece inclinada hacia los mínimos recientes, con 16,94 como nivel clave para determinar si el mercado entra en consolidación o prolonga el movimiento bajista.

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