En M30, el cruce consolida en torno a 17,29 , con soporte en 17,25 y 17,12 , y resistencias en 17,34 y 17,48 .

El PIB de México sorprendió al alza en el 4T25 , pero el crecimiento de 2025 fue de 0,5% , confirmando desaceleración.

El dólar en México (USDMXN) sube 0,3% y el factor externo domina el precio en el corto plazo tras la nominación de Kevin Warsh para liderar la Reserva Federal .

El dólar en México (USDMXN) avanza 0,3% en la sesión, en una dinámica donde el factor externo vuelve a dominar el precio en el corto plazo. El principal catalizador es la nominación de Kevin Warsh por parte de la administración Trump para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, un movimiento que el mercado lee como relativamente más hawkish en comparación con otras alternativas.

Aunque los inversionistas interpretan que Warsh podría respaldar tasas más bajas, la percepción es que sea menos agresivo que otros candidatos, lo que mantiene vigente la sensibilidad del dólar a cualquier ajuste en el pricing de recortes. Por ahora, el escenario central sigue apuntando a un recorte en junio y otro hacia fin de año, posiblemente en octubre.

Estados Unidos

Aun así, el telón de fondo muestra que el billete verde venía debilitado, en enero acumuló una caída de 3,9%, su peor desempeño mensual desde junio de 2024, presionado por la narrativa de sell America, las tensiones geopolíticas, cambios en la política de Washington sobre aranceles y un yen más débil.

En paralelo, el acuerdo provisional entre la Casa Blanca y demócratas del Senado para evitar un cierre de gobierno reduce el riesgo inmediato, pero todavía requiere aprobación, por lo que el mercado sigue expuesto a titulares.

PIB de México

En lo doméstico, el crecimiento aportó un contrapeso constructivo para el peso mexicano, aunque insuficiente para revertir el tono de cautela global. El PIB del 4T25 avanzó 1,6% interanual, superando expectativas cercanas a 1%, mientras que el PIB trimestral subió 0,8% t/t, por encima de las proyecciones (en torno a 0,4%–0,6%) y rebotando desde la contracción de -0,3% del 3T25.

El detalle sectorial refuerza la idea de resiliencia parcial: secundarias y terciarias crecieron 0,9%, mientras las primarias cayeron -2,7%. Sin embargo, el balance anual sigue siendo débil: el PIB de 2025 creció 0,5%, el menor avance desde 2020, lo que mantiene un trasfondo de desaceleración aun cuando el cierre del año fue mejor al anticipado.

Mirada 2026

Hacia adelante, el marco de crecimiento sigue condicionado por la incertidumbre comercial. El FMI mantuvo su proyección de 1,5% para 2026 (mejor que el ajuste del Banco Mundial a 1,3%), pero subrayando el riesgo de que se intensifiquen las tensiones y se prolongue la incertidumbre.

Para el tipo de cambio, esto deja un equilibrio frágil, porque el carry y la sorpresa positiva del PIB pueden sostener al peso en episodios de risk-on, pero en el margen el tipo de cambio seguirá reaccionando con fuerza a (1) señales sobre aranceles y cadenas de suministro, y (2) cambios en expectativas de tasas en EE. UU. a partir del nuevo liderazgo de la Fed. En otras palabras, con el dólar rebotando hoy, el movimiento parece más ligado al “reprecio” de riesgos globales que a un deterioro inmediato del pulso interno mexicano.

Análisis técnico del dólar en México

En el gráfico intradía (M30), USDMXN muestra una fase de consolidación tras una caída previa y un rebote rápido, con el precio girando alrededor de 17,29. La zona de 17,25 luce como soporte inmediato (área donde confluyen promedios móviles de corto/mediano plazo), mientras el piso más relevante del movimiento reciente aparece en torno a 17,12.

Al alza, las resistencias quedan bien definidas en 17,34 y luego 17,48: recuperar esos niveles sería la señal más clara de que el rebote deja de ser solo correctivo. En cambio, mientras el cruce no logre sostenerse sobre 17,34, el patrón favorece un mercado errático y sensible a titulares, con sesgo a ida y vuelta dentro del rango.

Fuente: xStation5.

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí