Dólar Hoy México: La perspectiva de paz entre Estados Unidos e Irán lleva al peso a su mayor apreciación de mayo

El peso mexicano (USDMXN) registra su mayor apreciación en lo que va de mayo este miércoles, con el USD/MXN cayendo un 0,8% hacia los 17,24. El catalizador es geopolítico y llega desde Washington, una vez que Axios reportó que la Casa Blanca considera estar cerca de alcanzar un memorando de entendimiento preliminar con Irán para detener la guerra y abrir el camino a negociaciones nucleares más detalladas, citando funcionarios estadounidenses y otras fuentes.

El presidente Trump confirmó el optimismo al afirmar que la guerra con Irán terminará y que el Estrecho de Ormuz estará abierto para todos si Teherán llega a un acuerdo con Washington, anunciando simultáneamente una pausa temporal en el Proyecto Libertad.

Petróleo, inflación y apetito por riesgo

Las expectativas de un acuerdo entre Washington y Teherán provocaron una caída inmediata del petróleo, reduciendo los temores de inflación persistente derivada del shock energético que ha dominado los mercados desde el 28 de febrero. Menor presión inflacionaria implica menor necesidad de que la Fed mantenga o eleve tasas, lo que debilita al dólar frente a divisas de mayor rendimiento. Simultáneamente, la perspectiva de reapertura del Estrecho de Ormuz activa el apetito por riesgo global y dirige flujos hacia activos emergentes que habían perdido atractivo durante el período de incertidumbre máxima.

El peso es uno de los principales beneficiarios de ese mecanismo por su perfil de alta tasa de interés y su elevada liquidez dentro del universo emergente. Cada vez que el riesgo geopolítico se reduce, los inversores regresan al carry trade en pesos con rapidez, amplificando los movimientos apreciatorios frente a otras divisas de la región.

Una resiliencia que sorprende

El USD/MXN cotizaba en torno a 17,70 cuando Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos sobre Irán el 28 de febrero. Hoy el par está en 17,24, lo que implica que el peso se ha apreciado aproximadamente un 2,6% desde el inicio de la guerra pese al mayor shock energético en décadas. Esa resiliencia contraintuitiva refleja que el diferencial de tasas con Estados Unidos y la percepción de que México tiene una exposición relativamente manejable al shock han mantenido el interés comprador en la divisa mexicana incluso en los momentos de mayor tensión geopolítica.

Desde el máximo del 29 de abril en 17,5426, el USD/MXN ha cedido aproximadamente un 1,8% en solo seis sesiones, una tendencia bajista sostenida que coincide precisamente con el período en que las señales diplomáticas sobre el conflicto con Irán comenzaron a mejorar. El peso lleva cinco de las últimas seis sesiones en positivo, con la única excepción del 4 de mayo cuando el dólar subió un 0,36% ante una breve escalada de tensión en el Estrecho.

Las reservas internacionales

Las reservas internacionales de México subieron a 256.300 millones de dólares en abril desde 254.600 millones en marzo, un incremento que refleja parcialmente la apreciación del peso y confirma que Banxico mantiene una posición cómoda para intervenir si la volatilidad cambiaria regresa. El nivel actual es históricamente elevado y proporciona un colchón relevante frente a episodios de reversión brusca de flujos, especialmente importante en un entorno donde el escenario de paz en Oriente Medio sigue siendo frágil y cualquier deterioro diplomático podría revertir rápidamente las ganancias del peso.

Análisis técnico del dólar en México

El USD/MXN cotiza en torno a 17,2388 con la SMA50 y la SMA200, ambas por encima del precio actual, confirmando la tendencia bajista del par. El RSI se mantiene en zona neutral con sesgo bajista y el ADX indica una tendencia de fuerza moderada en construcción.

El par rompió el canal bajista marcado por la línea discontinua naranja y encontró soporte en el mínimo marcado con el círculo rojo en torno a 17,1962. Para el resto de la sesión, el soporte inmediato se ubica en 17,1962 y una pérdida de ese nivel abriría camino hacia el retroceso de Fibonacci del 61,8% en 17,0910 y el 100% en 16,9610. Al alza, las resistencias se ubican en 17,2824, 17,3193 y 17,3815, con la SMA200 en 17,4049 como nivel clave cuya recuperación invalidaría el escenario bajista actual.

Fuente: xStation5.