Dólar Hoy México: la primera caída mensual del IPC de EE.UU. desde 2020 golpea al dólar

El dólar en México (USD/MXN) cae con fuerza, 0.7% en la sesión de hoy, después de que el IPC de junio en Estados Unidos mostrara una caída mensual de 0.4%, la primera desde 2020, muy por debajo de lo que el mercado esperaba. El dato le dio al peso mexicano su mejor impulso en semanas, aunque el propio conflicto que había ayudado a producir esa lectura benigna ya se rompió para cuando se conoció el número, lo que evitó una caída todavía mayor del dólar.

El IPC de EE.UU. se hunde y el peso mexicano aprovecha el alivio

Los rendimientos de los bonos a 10 años de EE.UU. y Mexico. Fuente: Tradingeconomics.

La inflación interanual en Estados Unidos bajó a 3.5% en junio desde 4.2% en mayo, por debajo del 3.8% que proyectaba el consenso, mientras la subyacente cedió a 2.6%, también lejos de lo esperado, y se mantuvo sin cambios en la comparación mensual. En términos mensuales, el índice general cayó 0.4%, la primera baja de este tipo desde 2020, en gran medida porque el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán había presionado a la baja los precios de la energía durante buena parte de junio.

El rendimiento del Treasury a 10 años bajó cerca de 6 puntos básicos hasta 4.57%, alejándose del máximo de dos meses de 4.62% de la sesión previa, mientras el bono a 2 años, más sensible a las expectativas de corto plazo sobre la Fed, cayó hasta 14 puntos básicos a 4.14%, su mayor retroceso diario desde febrero. La probabilidad de un alza de la Fed en septiembre bajó a cerca de 60%, desde alrededor de 70% el día anterior.

El alto el fuego que explicaba el dato ya se rompió

Aquí está la ironía del día, porque el mismo alto el fuego que ayudó a producir esta lectura de inflación tan benigna en junio ya no existe. Estados Unidos reanudó sus ataques contra Irán y reinstauró un bloqueo naval, mientras Teherán lanzó nuevos ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz, reviviendo las preocupaciones sobre el suministro global de energía. Eso limitó hasta dónde pudo caer el dólar hoy, pese a un dato de inflación que en cualquier otro contexto hubiera generado un desplome más pronunciado.

Hoy el presidente de la Fed, Kevin Warsh, reiteró el compromiso del banco central con la estabilidad de precios y advertido que no habrá tolerancia para una inflación persistentemente elevada, un mensaje que el propio dato de hoy terminó superando, al menos por ahora, aunque podría volver a pesar si la nueva escalada energética se refleja en los precios de julio.

Fuente: xStation5.

El precio venía moviéndose dentro de un canal descendente desde el máximo de 17.6474 cuando la publicación del IPC lo empujó hacia abajo con fuerza, desde cerca de 17.47 hasta el soporte de 17.4011 en cuestión de minutos. El RSI se desplomó al borde de la zona de sobreventa, mientras el MACD reflejo de la velocidad del movimiento más que de una tendencia que se viniera gestando desde antes.

Tanto la SMA de 50 ruedas, en 17.4875, como la de 200, en 17.4988, quedaron bien por encima del precio actual, lo que confirma que la ruptura de hoy ya convirtió a esa zona en resistencia inmediata. Por debajo, el próximo soporte relevante está en 17.3618, el mismo nivel que había contenido las caídas de comienzos de julio.