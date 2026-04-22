Dólar Hoy México: peso se mantiene estable en $17,3 tras extensión indefinida del alto al fuego entre EE.UU. e Irán

El dólar en México abrió el 22 de abril en torno a 17.36 pesos mexicanos, con variaciones acotadas respecto a jornadas previas. El anuncio del alto al fuego indefinido reduce temporalmente la demanda por activos refugio, pero la persistencia de incidentes en Ormuz y la continuidad del bloqueo estadounidense limitan cualquier ajuste más agresivo en las posiciones cambiarias. Desde una mirada más amplia, el mercado sigue condicionado por factores externos donde la evolución del conflicto en Medio Oriente continúa siendo el principal catalizador, y mientras no exista una resolución concreta sobre el tránsito en Ormuz, el tipo de cambio seguirá operando en rangos acotados.

Alto al fuego indefinido

El principal catalizador del mercado en las últimas horas ha sido el anuncio de Estados Unidos de extender de manera indefinida el alto al fuego con Irán, una decisión comunicada por el presidente Donald Trump en la antesala del vencimiento del acuerdo inicial de dos semanas. La medida responde a intentos de mantener abiertas las negociaciones diplomáticas, con mediación indirecta de actores como Pakistán, y busca evitar una escalada directa en el conflicto.

A pesar de este gesto, la realidad operativa en terreno refleja una dinámica mucho más frágil ya que Estados Unidos ha decidido mantener el bloqueo naval sobre Irán, lo que continúa siendo el principal punto de fricción entre ambas partes. Desde Teherán, la postura no ha cambiado y para ellos negociar bajo presión es inaceptable, por lo que cualquier avance estará condicionado al levantamiento de restricciones marítimas. Esta dualidad entre discurso diplomático y acciones concretas es la que mantiene al mercado en un estado de cautela más que de alivio.

Durante las últimas horas se han registrado ataques a embarcaciones comerciales, con buques interceptados e incluso redirigidos por fuerzas iraníes, lo que deja en evidencia que la extensión del alto al fuego no implica una normalización inmediata del tránsito marítimo. La extensión indefinida del alto al fuego reduce la probabilidad de una escalada inmediata, pero mantiene un escenario de incertidumbre prolongada, donde episodios de tensión pueden reaparecer sin previo aviso y seguir impactando activos sensibles como el petróleo y las divisas emergentes.

T-MEC

Ayer, 21 de abril, se llevó a cabo la segunda reunión bilateral en Ciudad de México entre el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y su contraparte estadounidense, Jeffrey Goettman, centrada en temas como reglas de origen, propiedad intelectual y aranceles a sectores estratégicos como acero, aluminio y cobre. Por una parte, existe consenso político en mantener el acuerdo, como lo ha reiterado la presidenta Claudia Sheinbaum tras sus encuentros con el representante comercial Jamieson Greer. Por otra, las discusiones evidencian una postura más exigente por parte de Estados Unidos, especialmente en lo relativo al endurecimiento de reglas de origen y la reducción de dependencia de insumos externos a la región.

Este tono se vuelve más relevante tras las declaraciones de Greer, quien advirtió que los aranceles no desaparecerán en el nuevo marco del acuerdo. La afirmación introduce un cambio estructural en la lógica del comercio regional, que durante más de tres décadas operó bajo un esquema de libre comercio en sectores fundamentales como el automotriz la cual exporta cerca de 2.8 millones de vehículos al mercado estadounidense, enfrenta un entorno más desafiante, con aranceles de hasta 25% bajo la sección 232 y mayores exigencias de contenido regional.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

El precio de USDMXN en M15 se mantiene dentro de una estructura de recuperación tras rebotar desde la zona de 17.28, donde se observa una base con velas de rechazo inferiores y pérdida de presión vendedora. Desde ahí, el activo desarrolla un tramo alcista que lo lleva a testear nuevamente la zona de 17.34–17.35, coincidiendo con una directriz bajista previa y un nivel de oferta relevante. En ese punto aparece rechazo, con velas de cuerpo pequeño y mechas superiores, lo que indica presencia de vendedores defendiendo la zona. En el corto plazo, las últimas velas muestran recuperación tras ese retroceso, con un rebote desde niveles cercanos a la media y una leve inclinación alcista en la estructura inmediata. El RSI se aproxima nuevamente a zona alta, aunque sin mostrar un impulso fuerte, mientras el MACD se mantiene plano, reflejando falta de momentum definido. Este comportamiento sugiere que el precio entra en fase de consolidación entre soporte y resistencia, donde la reacción en los extremos del rango será importante para definir el siguiente movimiento direccional.