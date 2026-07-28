Dólar hoy México: peso se sostiene por ventaja comercial, pero la Fed limita el avance

El dólar en México (USDMXN) transita una de esas jornadas en que la calma esconde una historia favorable. Sin datos económicos locales en el calendario, el tipo de cambio opera estable en torno a 17.44 unidades por dólar, pero ese nivel representa un fortalecimiento respecto a las 17.52 con que la divisa arrancó el mes. El movimiento responnde a una lectura que el mercado viene consolidando, de que en la nueva ronda arancelaria de Estados Unidos, México quedó del lado ganador. A eso se suma un respiro en los precios de la energía y una Fed cuya decisión de esta semana concentra toda la atención. La combinación deja al peso firme, aunque expectante.

El arancel que jugó a favor de México

Estados Unidos anunció nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% sobre las importaciones de cerca de sesenta economías, y la posición relativa de México resultó ventajosa. Las importaciones mexicanas que no califican bajo las reglas de origen del T-MEC enfrentarán un arancel de 10%, mientras que los bienes que sí cumplen con el acuerdo quedan exentos, preservando el acceso preferencial al mercado estadounidense.

Muchas economías sin acuerdo comercial quedaron sujetas a un arancel de 12,5%, de modo que México conserva una ventaja competitiva de 2,5 puntos frente a varios rivales exportadores. Se mantienen además las exenciones sectoriales ya vigentes para automóviles, acero, aluminio y productos farmacéuticos, que cubren buena parte de la canasta exportadora del país. Los inversionistas leyeron esa configuración como un escenario relativamente benigno, y esa percepción es la que ancló al peso mexicano en la parte baja de su rango reciente.

Además, la distensión en el conflicto de Medio Oriente, luego de que el presidente Donald Trump aludiera a conversaciones constructivas con Irán, presionó a la baja los precios del petróleo. Para una divisa emergente sensible al riesgo global, un crudo más contenido alivia tanto las presiones inflacionarias como el temor a un endurecimiento monetario más agresivo en Estados Unidos.

La Fed como la gran incógnita de la semana

El contrapeso está en la política monetaria estadounidense, y aquí la incertidumbre es inusualmente alta. El mercado asigna más de un tercio de probabilidad a un alza de tasas en la reunión de esta semana, un nivel de indefinición poco habitual tan cerca de una decisión de la Fed. Citadel Securities anticipa que el banco central subirá la tasa para reforzar la credibilidad antiinflacionaria de su presidente, Kevin Warsh, quien ha reiterado su compromiso con restaurar la estabilidad de precios. La probabilidad de un alza en septiembre se ubica en torno a 56%.

Con Banxico en 6.50% tras cerrar su ciclo de recortes y la Fed en un rango de 3.50% a 3.75%, el diferencial de tasas sostiene el atractivo del carry trade que ha respaldado a la divisa. Un alza estadounidense comprimiría ese margen, pero mientras el diferencial se mantenga amplio, el flujo hacia el peso conserva incentivo. La resiliencia del dólar incluso ante noticias que reducen la prima de riesgo geopolítica, como el avance de las conversaciones con Irán, muestra que la expectativa de tasas más altas sigue siendo el factor dominante en el billete verde.

La sesión de hoy, sin datos domésticos, se resuelve entonces en el equilibrio entre dos fuerzas externas. Por un lado, un marco comercial y energético que favorece al peso, por otro, una Fed que podría endurecer condiciones y fortalecer al dólar. Esa tensión explica la estabilidad aparente del par, que no refleja ausencia de catalizadores sino su neutralización mutua.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico M15 muestra al USD/MXN en 17.4417, operando justo sobre la confluencia de una directriz alcista de corto plazo y por debajo de sus dos medias móviles principales, la SMA de 50 periodos en 17.4678 y la SMA de 200 en 17.4550, ambas actuando ahora como resistencia dinámica inmediata y reflejando el sesgo bajista de las últimas horas. El RSI está acercándose a la zona de sobreventa sin ingresar todavía, lo que sugiere margen para una extensión bajista antes de un eventual rebote técnico, junto a eso, el MACD respalda esa lectura con la línea por debajo de su señal y el histograma en terreno negativo.



El soporte inmediato se sitúa en la directriz ascendente en torno a 17.4118, seguido de 17.3749 como piso relevante del rango. Del lado alcista, la primera resistencia aparece en la zona de medias móviles cercana a 17.4593, y por encima en 17.4891 y 17.5133, este último coincidente con el techo del rango lateral que el par construyó a mediados de mes. El sesgo técnico de corto plazo es bajista mientras el par no recupere sus medias móviles, con la advertencia de que el RSI próximo a 35 y el apoyo en la directriz alcista podrían frenar la caída y habilitar una consolidación en torno a los niveles actuales.

Fuentes: xStation5.