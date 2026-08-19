Dólar hoy México: Tesoro de EE. UU. golpea al dólar y el peso marca mejor nivel desde 2024

El dólar en México (USDMXN) cae cerca de 0,5% durante la sesión de hoy y se ubica en su nivel más bajo desde junio de 2024, profundizando la tendencia bajista que ha predominado este año. Con este movimiento, el tipo de cambio acumula una caída aproximada de 5,7% en lo que va de 2026.

La jornada no cuenta con datos económicos relevantes en México, por lo que el comportamiento del peso mexicano ha estado guiado principalmente por factores externos. En particular, el mercado ha reaccionado a un cambio importante en Estados Unidos, luego de que el Tesoro anunciara una expansión de su programa de recompra de deuda de largo plazo, medida que presionó a la baja los rendimientos y debilitó al dólar a nivel general.

El Tesoro de EE. UU. alivia presión sobre tasas largas

El principal catalizador del día ha sido el anuncio del Tesoro de Estados Unidos, que decidió duplicar el tamaño de su programa de recompra de bonos de largo plazo, elevando hasta 4.000 millones de dólares el monto máximo de estas operaciones en el periodo que se extiende hasta el 4 de noviembre.

La medida se enfoca en títulos con vencimientos de entre 10 y 30 años, justo después de que los rendimientos largos alcanzaran niveles muy elevados y despertaran preocupación por la liquidez y la estabilidad del mercado. Tras el anuncio, los rendimientos retrocedieron con fuerza a lo largo de la curva, con el bono a 30 años cayendo hasta 5,19%, luego de haber tocado recientemente máximos no vistos desde 2007.

Este movimiento fue interpretado por el mercado como una señal de que las autoridades estadounidenses están dispuestas a actuar si el aumento de los costos de financiamiento amenaza con generar dislocaciones. Al mismo tiempo, una baja de rendimientos resta soporte al dólar y favorece a monedas emergentes como el peso mexicano.

Más liquidez y menor presión sobre el dólar

El anuncio del Tesoro también alimentó la percepción de una mayor liquidez en dólares dentro del sistema financiero global. Esa lectura se suma a esfuerzos previos orientados a limitar tensiones en mercados de bonos y divisas, en un contexto donde Japón y Estados Unidos ya habían intervenido recientemente en el mercado cambiario.

Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había señalado anteriormente que el programa de recompras era una herramienta útil para enfrentar dislocaciones de mercado y respaldar la liquidez. Todo esto ha contribuido a una visión menos agresiva para el dólar en el corto plazo.

El mercado espera ahora las actas de Banxico

En el plano local, la atención se desplaza hacia mañana, cuando Banxico publicará las actas de su última reunión de política monetaria.

En esa decisión, el banco central mantuvo la tasa de referencia en 6,50% por segunda reunión consecutiva y señaló que espera conservar por ahora la postura monetaria actual. La autoridad monetaria equilibró una inflación general más moderada y un crecimiento económico más débil frente a una inflación de servicios aún persistente y a los riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio.

Ese contexto sigue favoreciendo al peso, ya que México mantiene un diferencial de tasas amplio frente a Estados Unidos. Mientras Banxico conserva su tasa en 6,50%, la Reserva Federal mantiene su rango objetivo entre 3,50% y 3,75%.

Las actas permitirán evaluar con mayor detalle si dentro de Banxico existe mayor convicción para mantener la tasa sin cambios por un tiempo prolongado o si empiezan a surgir matices sobre el rumbo de la política monetaria.

Análisis técnico del dólar en México

Fuente: xStation5.

En gráfico diario, el USDMXN mantiene una estructura bajista y cotiza cerca de la zona de 16,96, tras perforar niveles que dejan al tipo de cambio en mínimos desde junio de 2024. La presión bajista sigue dominante, con una primera zona de soporte relevante en torno a 16,78, seguida por 16,57 y más abajo por 16,28. Al alza, la primera resistencia importante se ubica en 17,09, mientras que una recuperación más amplia podría volver a poner en foco la zona de 17,42.

Fuente: xStation5.

En gráfico de 15 minutos, el movimiento reciente muestra una caída acelerada y luego una fase de estabilización muy cerca de los mínimos intradía. El precio se mueve alrededor de 16,96, con resistencias inmediatas en la región de 16,99 – 17,02, mientras que por debajo destaca como soporte la zona de 16,94 – 16,91. Si el rebote intradía no logra superar con claridad la franja de 16,99 – 17,02, el sesgo de corto plazo podría seguir favoreciendo nuevas pruebas de mínimos. En cambio, una recuperación sobre esa zona abriría espacio para una corrección técnica algo más amplia.

Tanto el marco diario como el intradía muestran un mercado presionado, aunque ya en niveles exigidos tras varias sesiones de debilidad del dólar.