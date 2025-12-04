Dollar General sube a doble dígito tras sus beneficios

Dollar General, uno de los principales minoristas de EE. UU., publicó sus resultados del tercer trimestre de 2025. A pesar de (o quizás debido al) ambiente sombrío en el mercado laboral y entre los consumidores, la cadena registró muy buenos resultados, lo que se tradujo en fuertes alzas. Al cierre de la sesión, el precio de la acción llegó a subir hasta un 12%.
Los ingresos del trimestre cayeron a USD 10.600 millones, en línea con el consenso. En términos interanuales, la compañía sigue mostrando un crecimiento notable.
Donde los resultados destacan con mayor fuerza es en la rentabilidad, con un BPA de USD 1,28, superando las expectativas del mercado en más de un 30%.
Las ventas LfL aumentaron un 4%.
El margen bruto subió hasta 29,9%, un incremento interanual de 1 punto porcentual.
En términos nominales, el beneficio neto aumentó hasta 43,8% interanual, alcanzando USD 282,7 millones.
La administración destacó la apertura de 196 nuevas tiendas, la modernización de 1.100 locales existentes y anunció un dividendo de USD 0,59. También señaló que para el próximo año esperan mantener el ritmo y lograr un crecimiento de ventas netas entre 4,7% y 4,9%, por encima del rango previo de 4,3%–4,8%.
Los inversionistas parecen estar cerca de la euforia. La compañía presentó muy buenos resultados y previsiones incluso mejores, pese a las dudas sobre la situación del consumidor estadounidense. Las preocupaciones sobre el mercado laboral y una posible recesión podrían, de hecho, beneficiar a empresas como Dollar General, dado que pertenece al segmento de bajo presupuesto. En momentos de debilidad económica, estas tiendas no suelen perder clientes ni ingresos: sus consumidores no reducen su gasto y, además, ganan nuevos clientes que, en mejores tiempos, habrían optado por restaurantes o tiendas más costosas.
DG.US (D1)
Fuente: xStation5
