Leer más

Dow Jones sube 1,4% y alcanza máximos

11:28 22 de agosto de 2025

🗽Wall Street rebota tras los comentarios moderados de Powell en Jackson Hole

Los futuros del Dow Jones Industrial Average registran alzas tras el discurso de Jerome Powell en el simposio económico de Jackson Hole.

  • Powell advierte de crecientes riesgos para el mercado laboral en EE. UU.

  • La Fed considera que el impacto inflacionario derivado de los aranceles probablemente será temporal.

  • El mercado laboral muestra fragilidad, mientras que el riesgo de repunte inflacionario parece ser menor.

Los inversores incrementan sus apuestas a un mayor relajamiento de la política monetaria este año, incorporando por completo en precios dos recortes de tasas de la Fed hacia fin de año. El tono moderado de Powell sorprendió a Wall Street. Tras el discurso, el mercado asigna un 90% de probabilidad a un recorte de tasas en septiembre, frente al 75% previo.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Los índices de Wall Street avanzan: el Russell 2000 sube casi un 3%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 registran alzas de 1,3% y 1,5%, respectivamente.

US30 (Intervalo D1)
Los futuros del Dow Jones alcanzan hoy un nuevo máximo histórico.

 

Fuente: xStation5

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.