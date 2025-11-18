📌 El S&P 500 cae 1%

En las últimas semanas se ha observado una rápida reversión del sentimiento y de la tendencia de corto plazo en el mercado bursátil. En las tres semanas recientes, el S&P 500 ha acumulado una caída superior al 5%, mientras que el Nasdaq 100 retrocede más del 7%.

Aunque no existe una única causa directa de esta corrección y la temporada de resultados en EE. UU. ha sido relativamente sólida, parece que los principales factores siguen siendo:

Incertidumbre sobre el estado de la economía ante la falta de datos recientes (por el gobierno cerrado).

Valoraciones elevadas de las acciones.

Riesgo de concentración excesiva del capital en un grupo limitado de compañías.

Los inversores comienzan a descontar escenarios menos optimistas y muestran dudas sobre la continuidad del ciclo alcista impulsado por la IA, algo visible en las caídas de CoreWeave y de SoftBank, consideradas entre las empresas más agresivas en infraestructura de inteligencia artificial.

Surgen preocupaciones adicionales sobre:

El impacto del shutdown en la economía,

Sentimiento del consumidor más débil.

Un mercado laboral que muestra señales de deterioro.

Un claro ejemplo de esta debilidad es el reciente resultado de Home Depot, que advierte explícitamente sobre un enfriamiento económico.

En este contexto, el FOMC ha empezado a señalar en las últimas semanas que un recorte de tasas en diciembre ya no es tan probable como creía el mercado recientemente. Las probabilidades han caído del 40% la semana pasada al 20% esta semana. Las valoraciones bursátiles reaccionaron de manera adversa a este cambio.

Después de que el S&P 500 cayera por debajo de los 6,728 puntos, los fondos CTA se unieron a la presión vendedora. Debido a la naturaleza de sus estrategias, no aceleraron las caídas mientras el índice se mantuvo por encima de la EMA de 50 días, pero ahora las llamadas strategias sistémicas reducen las probabilidades de un rebote rápido porque los CTA tienen que vender junto al mercado. En el corto plazo, los resultados de Nvidia y la comunicación de la Fed del miércoles serán los indicadores clave para la dirección del mercado.

Fuente: Goldman Sachs FICC

S&P 500 (gráfico diario – D1)

Los futuros del S&P 500 registran una caída superior al 1% hoy, perforando la EMA50.

Fuente: xStation5