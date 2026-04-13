EE. UU. anuncia un bloqueo en el estrecho de Ormuz

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad fracasaron el fin de semana: ambas partes no lograron alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El alto el fuego sigue vigente formalmente, pero las esperanzas de una nueva ronda de diálogo son escasas, especialmente tras las recientes medidas de escalada de Washington.

El presidente Trump confirmó esta mañana en Truth Social que el bloqueo de los puertos iraníes entrará en vigor a las 10:00 a. m. ET (2:00 p. m. GMT). Estados Unidos interceptará todos los buques que entren o salgan de puertos iraníes con mercancías iraníes, incluyendo petróleo y gas.

El CENTCOM aclaró que el bloqueo no implica el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico de tránsito. Sin embargo, Irán ha advertido que cualquier acercamiento de buques estadounidenses al estrecho se considerará una violación del alto el fuego. Por su parte, Israel ha elevado su nivel de alerta.

Trump y sus asesores están considerando reanudar ataques limitados contra Irán si el bloqueo resulta ineficaz. El bloqueo es principalmente un medio para ejercer presión, pero el mercado ya está descontando el riesgo de una mayor escalada.

Elecciones en Hungria

En las elecciones parlamentarias de ayer en Hungría, el partido de oposición Tisza Péter Magyar obtuvo aproximadamente el 53% de los votos en una participación históricamente alta. Con el 98,93% de los votos escrutados, Tisza cuenta con 138 escaños, Fidesz con 55 y Mi Hazánk con 6, de los 199 escaños del parlamento.

Magyar ha conseguido la mayoría constitucional (el umbral es de 133 escaños), poniendo fin a los 16 años de gobierno de Viktor Orbán. Europa ha enviado sus felicitaciones y los mercados interpretan el resultado como una señal del acercamiento de Hungría a la UE: podrían liberarse hasta 90.000 millones de euros en ayuda a Ucrania, previamente bloqueados por Budapest.

A largo plazo, el resultado electoral es positivo para el euro y los activos de la UE.

Mercados asiáticos

La sesión asiática estuvo marcada por la aversión al riesgo: el Nikkei 225 cayó un 0,7%, lastrado por el alza de los precios de la energía y el máximo de 29 años en la rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años, que subieron ante la preocupación por la inflación. El Hang Seng cae un 1,5% y el Shanghai Composite un 0,3%.

El ASX 200 bajó un 0,5%; las acciones tecnológicas y mineras lastraron el índice, aunque el sector energético registró ganancias.

Los futuros del Euro Stoxx 50 caen un 1,8% tras cerrar con una subida del 0,5% el viernes. Los futuros estadounidenses también bajan.

Divisas

El dólar se fortalece gracias a la demanda de activos refugio y al alza de los precios del petróleo: DXY +0,3%, USD/JPY +0,3% (alrededor de 159,7). El yen se mantiene débil a pesar de las señales restrictivas del Banco de Japón, ya que el aumento de los precios de la energía representa un problema estructural para la economía japonesa.

El EUR/USD baja un 0,3%, cayendo por debajo de 1,1700. El GBP/USD baja un 0,4%, luchando por mantenerse por encima de 1,3400.

Las divisas del hemisferio sur experimentan presión de aversión al riesgo: AUD/USD -0,3% (soporte en 0,7000), NZD/USD -0,2% (soporte en 0,5800).

Fuente: xStation

Materias primas

El petróleo crudo lidera las subidas de hoy: El WTI (+8,4%) hasta los 104$ dólares por barril mientras que el Brent (+7,8%) hasta los 102$. Esto representa una recuperación por encima del umbral psicológico de los 100$ tras el fracaso de las negociaciones y el anuncio del bloqueo.

El oro baja un 0,65% hasta los 4.727$ debido a la fortaleza del dólar y al repunte de los precios del petróleo. La plata baja un 2,52% mientras que el cobre corrige un 1,3%, presionado por la menor confianza en el crecimiento y el riesgo de una desaceleración.

Otros mercados

El escenario predominante es que los sectores cíclicos (bancos, aerolíneas, empresas industriales y minoristas) se verán presionados por el aumento de los costes energéticos. Las empresas energéticas y el sector de defensa son los beneficiarios naturales.

El Bitcoin baja un 0,43% hasta los 71.000 dólares. La principal criptomoneda se está comportando como un activo de riesgo, no como el "oro digital", lo cual representa una debilidad en el entorno actual.

¿Qué podemos esperar para hoy?

Es probable que la sesión europea abra con fuertes caídas, siendo las 14:00 GMT el momento clave: el inicio oficial del bloqueo de los puertos iraníes. Si se produce un incidente marítimo o Irán responde militarmente, los precios del petróleo podrían dispararse y las bolsas podrían ampliar sus pérdidas.

En el ámbito macroeconómico, conviene estar atentos a cualquier anuncio diplomático (con Pakistán y China como mediadores) y a las declaraciones del BCE sobre Hungría. Cualquier señal de desescalada por parte de Estados Unidos o Irán sería la mayor sorpresa positiva de la sesión.