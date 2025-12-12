EE.UU. intensifica presión sobre Venezuela con incautación de superpetrolero

La decisión de Estados Unidos de interceptar y confiscar un superpetrolero frente a las costas de Venezuela, seguida por nuevas sanciones a seis buques y a miembros del círculo cercano de Nicolás Maduro, marca una escalada clara en la campaña de presión de Washington. El objetivo es doble: recortar las vías de financiamiento del régimen —golpeando a la flota “en la sombra” que canaliza una parte relevante de las exportaciones— y encarecer de forma duradera el movimiento del crudo venezolano elevando primas de riesgo y seguros marítimos.

El mensaje hacia navieras, traders e intermediarios es directo: cualquier operación que toque crudo sancionado puede quedar expuesta a medidas punitivas. En paralelo, la Casa Blanca busca debilitar el eje Caracas–La Habana y condicionar los vínculos de Venezuela con otros socios como China, en un contexto regional donde varios países se están desplazando políticamente hacia la derecha.

Mercados: el petróleo apenas reacciona pese al ruido geopolítico

Aun así, la reacción del mercado ha sido limitada. El petróleo cae cerca de 0,8% en la sesión y acumula un retroceso de -18,31% en el año, lo que muestra que, por ahora, los operadores siguen viendo el episodio como un shock acotado más que como una amenaza sistémica para la oferta global.

Venezuela aporta una fracción relativamente pequeña del suministro mundial, y el resto de productores —desde OPEP+ hasta Estados Unidos— mantienen capacidad para compensar interrupciones parciales. Además, pesan más las dudas sobre la demanda, con un crecimiento mundial moderado y señales de desaceleración en varios bloques, que la posibilidad de un corte abrupto de barriles.

El resultado es un mercado donde el ruido geopolítico sostiene un premio de riesgo limitado en la región del Caribe, pero no logra revertir una tendencia bajista dominada por abundante oferta y revisiones a la baja en el consumo futuro.

Análisis técnico del OIL: canal bajista y resistencias firmes

En el plano técnico, el OIL mantiene un sesgo bajista dentro de un canal descendente bien definido, con una secuencia de máximos decrecientes que ha respetado la parte alta de la figura en torno a 63–64 dólares. Tras el último intento fallido de ruptura, el precio retrocedió hasta la zona de 61 dólares, por debajo de las medias de 50 y 200 periodos, que ahora actúan como resistencias dinámicas inmediatas.

El soporte relevante se sitúa cerca de 60,5 dólares, asociado al retroceso de 61,8% de Fibonacci del último tramo alcista, y más abajo en el entorno de 59,8 dólares, donde se ubicó el mínimo previo. Con un RSI rondando los 40 puntos y sin señales claras de sobreventa extrema, el gráfico sugiere que, mientras no se superen con claridad los 61,8–62 dólares, los titulares geopolíticos seguirán chocando con una estructura técnica lateral–bajista, sin un cambio de tendencia sostenido.

Fuente: xStation5.

_________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí