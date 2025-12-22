EE. UU. persigue un tercer petrolero cerca de Venezuela y Trump endurece el bloqueo petrolero a Maduro

El endurecimiento del bloqueo incrementa la presión sobre PDVSA : el almacenamiento se estaría llenando y podría forzar cierres de pozos, reducir exportaciones y agravar tensiones económicas y sociales.

El buque perseguido operaría con bandera falsa y está bajo orden judicial de incautación ; se cree que es el Bella 1 , un petrolero con bandera panameña sancionado por EE. UU.

Estados Unidos persigue un tercer petrolero cerca de Venezuela, en una escalada del bloqueo petrolero impulsado por Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro .

Qué pasó: un tercer petrolero bajo persecución

Estados Unidos continúa buscando un tercer petrolero cerca de Venezuela, según un funcionario estadounidense, mientras el presidente Donald Trump intensifica el bloqueo petrolero contra el gobierno de Nicolás Maduro. El funcionario señaló que el buque perseguido el domingo navega bajo bandera falsa y está sujeto a una orden judicial de incautación. Se cree que podría tratarse del Bella 1, un petrolero con bandera panameña sancionado por Estados Unidos.

El foco en el Bella 1 y la secuencia de abordajes

El Bella 1, buque con bandera panameña sancionado por EE. UU., se dirigía a Venezuela para cargar, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. Este intento de interceptación ocurre tras el abordaje del superpetrolero Centuries en la madrugada del sábado y del Skipper el 10 de diciembre. Además, previamente se había informado que el Bella 1 ya habría sido abordado.

Trump ha aumentado la presión sobre Maduro intentando cortar la principal fuente de ingresos del régimen: el petróleo. Expertos de la industria advierten que, si Venezuela no puede exportar, sus tanques de almacenamiento se llenarán con crudo estancado y PDVSA tendría que empezar a cerrar pozos petroleros.

Trump también designó previamente al gobierno de Maduro como una organización terrorista extranjera, acusándolo de estar involucrado en tráfico de drogas.

El caso Centuries: por qué llamó la atención

El abordaje del sábado fue especialmente notable porque el buque no figuraba en la lista pública de sanciones de Estados Unidos. El petrolero Centuries enarbolaba bandera panameña (según informó Bloomberg anteriormente) y una empresa china posee la titularidad del petróleo.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó en una publicación en X que el buque contenía petróleo sancionado de PDVSA. Desde Venezuela, la vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, condenó “el robo y secuestro” del Centuries, calificándolo como un “grave acto de piratería” por parte del gobierno de EE. UU. Rodríguez añadió que la producción de petróleo del país alcanzó la meta oficial de 1,2 millones de barriles por día.

Presión inmediata: almacenamiento al límite y riesgo de recortes

El bloqueo parece estar ejerciendo presión directa sobre el almacenamiento de crudo. Según Evanan Romero, asesor petrolero de la líder opositora María Corina Machado, PDVSA estaría llenando sus tanques y también buques de cabotaje (normalmente usados para transporte interno corto). Romero advirtió que sería “cuestión de días” para que la producción comience a detenerse y anticipó riesgo de malestar generalizado si la moneda se desploma y la población enfrenta más dificultades para comprar alimentos.

La escalada también podría afectar la producción al limitar los suministros de diluyente más ligero, necesario para facilitar los flujos de crudo. En esa línea, Kevin Book, director general de ClearView Energy Partners (Washington), señaló que intercepciones sucesivas podrían reducir exportaciones y que, incluso antes del bloqueo, la armada estadounidense habría podido reducir volúmenes al disuadir buques que salían y al bloquear la entrada de cisternas que transportaban diluyente.

Schreiner Parker, socio y director de mercados emergentes de Rystad Energy (Oslo), sostuvo que el bloqueo probablemente disuadirá a gran parte de la industria naviera de prestar servicios a Venezuela. Subrayó que, con tecnologías avanzadas de radar y satélite, desactivar un transpondedor o usar una bandera falsa no bastaría para evadir la detección, y que el bloqueo podría derivar en una paralización total de las exportaciones de crudo venezolano.

¿Impacto en el precio global del petróleo?

Funcionarios estadounidenses han restado importancia al posible efecto sobre los precios mundiales. El domingo, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, declaró en Face the Nation (CBS) que no es mucho petróleo comparado con la oferta mundial, y que no cree que en Estados Unidos deban preocuparse por alzas de precios debido a estas incautaciones.

OIL.WTI (H1)

Fuente: xStation 5

En WTI (H1) se ve un giro claramente alcista: tras marcar un mínimo en la zona de 55, el precio hizo una secuencia de máximos y mínimos crecientes y terminó atacando la franja naranja de resistencia alrededor de 57,7–57,8. El último impulso rompió esa zona y dejó una vela de extensión hasta ~58,1, lo que suele indicar que el mercado está intentando cambiar de rango y consolidar más arriba.

Ahora, lo importante es si el precio se sostiene sobre 57,7–57,8. Si esa área actúa como soporte en retroceso (retest limpio), el escenario favorece continuidad hacia 58,5–58,9 y luego 59,3–59,8 como siguientes zonas naturales de oferta. En cambio, si vuelve a meterse por debajo y empieza a cerrar velas por debajo de 57,7, aumentan las probabilidades de un falso quiebre y un regreso hacia 57,3 primero, y luego 56,9.

El momentum acompaña: el indicador inferior (tipo MACD) viene girando al alza con histograma positivo, lo que respalda la idea de que, mientras no pierda 57,7, el sesgo sigue siendo comprador en el corto plazo.