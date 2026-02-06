Milei logra acuerdo comercial con Trump: se eliminan más de 1.800 aranceles

El acuerdo se suma al rescate de US$20.000 millones del Tesoro estadounidense de septiembre pasado.

Argentina y EE.UU. firmaron acuerdo que elimina más de 1.600 aranceles estadounidenses y 220 argentinos .

Argentina y Estados Unidos firmaron el jueves un acuerdo comercial y de inversión que elimina más de 1.800 aranceles sobre productos de ambos países, marcando un paso significativo en la iniciativa del presidente Javier Milei por abrir la históricamente proteccionista economía argentina. El pacto prioriza a EE.UU. como socio para minerales críticos como el litio y el cobre.

Concesiones a favor de Argentina

Estados Unidos acordó eliminar más de 1.670 aranceles recíprocos sobre productos argentinos, mientras que el gobierno de Milei eliminará más de 220 gravámenes sobre productos estadounidenses, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

El acuerdo reducirá o eliminará aranceles sobre una amplia gama de productos estadounidenses, incluyendo medicamentos, dispositivos médicos, productos químicos, maquinaria, vehículos motorizados, tecnología de la información y productos agrícolas.

Entre los compromisos de Argentina destacan la adopción de normas estadounidenses de seguridad y regulación para bienes importados como automóviles y dispositivos médicos. Argentina abrirá su mercado a aves y productos avícolas estadounidenses dentro de un año y simplificará trámites para exportadores de carne de res y cerdo.

En servicios digitales, se comprometió a no imponer aranceles a transmisiones transfronterizas de datos ni impuestos a servicios digitales dirigidos a empresas tecnológicas estadounidenses.

Minerales críticos

Argentina se comprometió a trabajar con sus gobiernos provinciales para facilitar la inversión de empresas estadounidenses en proyectos mineros críticos y a priorizar a Estados Unidos como socio comercial para su cobre, litio y otros minerales estratégicos.

El acuerdo también exige cooperación más estrecha para aplicar controles de exportación de productos sensibles de doble uso con potenciales aplicaciones militares, garantizando la integridad de la infraestructura de telecomunicaciones argentina.

Sin embargo, no todo fueron concesiones favorables para Argentina. Estados Unidos solo prometió revisar sus impuestos del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio argentinos, una decepción para los fabricantes locales que esperaban la eliminación completa del gravamen.

Victoria diplomática con desafíos

El acuerdo representa una victoria para Milei, uno de los principales aliados latinoamericanos del presidente Donald Trump, sumándose a los miles de millones de dólares en ayuda financiera estadounidense que ayudaron a estabilizar la moneda argentina antes de las elecciones de mitad de mandato del año pasado.

El pacto representa el siguiente paso en la estrategia de reinserción de Argentina en la economía global, tras una estabilización macroeconómica que ha sorprendido a los mercados. El gobierno de Milei logró reducir la inflación desde niveles hiperinflacionarios hasta un dígito mensual, convirtió el déficit fiscal crónico en superávit, y llevó a la economía de una recesión a un crecimiento del 4% en 2025 según el consenso de estimaciones de analistas.

Sin embargo, estas concesiones generan preocupación entre las industrias argentinas, protegidas durante décadas por elevados aranceles. Argentina suele figurar entre los países con mayores barreras comerciales del mundo, con aranceles que promediaron el 13% en los últimos años, comparado con el 3,5% en Estados Unidos. Los productores nacionales ya han visto caer sus ventas a medida que Milei abre la economía a productos chinos baratos.

Impacto sectorial y catalizador para mercados

El acuerdo es estructuralmente positivo para Argentina en el mediano y largo plazo, aumenta exportaciones, atrae inversión, fortalece reservas y mejora la percepción de riesgo país.

En el corto plazo, los sectores exportadores (agro, minería y energía) y el sistema financiero deberían beneficiarse, mientras que la manufactura local enfrenta mayor competencia.

El último intento de Argentina por liberalizar su economía en la década de 1990 aplastó la manufactura local e hizo que el libre comercio fuera sinónimo de pérdida de empleos para muchos votantes. La capacidad del gobierno de Milei para gestionar esta transición será clave para la sostenibilidad política de su agenda de apertura.

Para los mercados, el acuerdo representa un catalizador alcista que refuerza la tesis de inversión en activos argentinos. La bolsa argentina registró un rally histórico del 172% en 2024, aunque 2025 trajo mayor volatilidad por factores políticos. Desde que Milei asumió el gobierno argentino a finales de 2023 el Merval ha subido más de 200%.

