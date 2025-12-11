Efecto de la Fed y del cobre presionan a la baja en el tipo de cambio chileno

El cobre sube cerca de 0,8% en la LME y se mantiene próximo a máximos de cuatro meses, impulsado por problemas de oferta y menores inventarios en Londres, lo que se suma al recorte de tasas de la Fed y da soporte adicional al peso chileno y al tipo de cambio.

La Reserva Federal concretó su tercer recorte de 25 puntos base en el año , con un mensaje más relajado: Jerome Powell descartó nuevas alzas, el mercado descuenta incluso dos recortes adicionales en 2026 , y la Fed anunció compras de T-bills por cerca de USD 40 mil millones, junto con mejores proyecciones de crecimiento y menores estimaciones de inflación.

El dólar en Chile inicia la sesión en torno a los 921 pesos, con una leve caída de 0,1% frente al cierre previo, en una jornada sin novedades económicas locales y con un rango esperado entre 918 y 924 pesos para el tipo de cambio .

Apertura del dólar en Chile: leve baja y ausencia de datos locales

El dólar en Chile comienza la sesión en torno a los 921 pesos, lo que supone una caída marginal de 0,1% frente al cierre anterior. Se trata de un movimiento acotado en una jornada marcada por la ausencia de novedades económicas locales relevantes, por lo que el comportamiento del tipo de cambio está siendo determinado principalmente por factores externos.

En este contexto, los inversionistas locales miran con atención el entorno internacional, especialmente la última decisión de la Reserva Federal y la evolución del cobre, que son los principales catalizadores del mercado cambiario chileno en el inicio de la jornada.

Reserva Federal: tercer recorte de 25 pb y giro más relajado en el mensaje

Tercer recorte de tasas en el año

En el plano externo, el foco continúa puesto en la reciente decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que aplicó su tercer recorte de 25 puntos base en lo que va del año. Este ajuste confirma un cambio gradual en la postura de política monetaria, tras el ciclo de fuertes alzas que marcó los últimos años.

El mensaje entregado por Jerome Powell fue percibido como más relajado de lo que esperaba el mercado. En particular, el presidente de la Fed descartó nuevas alzas de tasas, lo que refuerza la percepción de que el techo del ciclo restrictivo ya quedó atrás y abre espacio para que el mercado anticipe un sendero de recortes más agresivo hacia adelante.

Expectativas de recortes futuros y dot plot

A pesar de que el dot plot oficial de la Fed solo muestra un recorte de tasas proyectado para 2025, los inversionistas ya incorporan en los precios de mercado la posibilidad de dos recortes adicionales en 2026. Esta diferencia entre el mensaje formal del banco central y las expectativas del mercado está fomentando un tono más positivo para los activos de riesgo y presiona a la baja al dólar a nivel global, con impacto indirecto en el tipo de cambio en Chile.

Este entorno de menores tasas futuras en Estados Unidos suele favorecer a las monedas de mercados emergentes, entre ellas el peso chileno, al reducir la prima exigida por los inversionistas para mantener posiciones en activos de mayor riesgo.

Compras de T-bills y refuerzo de la liquidez

Otro elemento relevante del anuncio fue la decisión de la Fed de comenzar a comprar T-bills de corto plazo. A partir del 12 de diciembre, el banco central iniciará adquisiciones por alrededor de USD 40 mil millones, con el objetivo de reforzar la liquidez en el sistema financiero.

Estas compras de T-bills representan un apoyo adicional a las condiciones financieras, lo que puede contribuir a mantener un entorno más propicio para los activos de riesgo y, en consecuencia, aliviar presiones alcistas sobre el dólar a nivel global. Para el dólar en Chile, este contexto se traduce en un factor externo que favorece cierta estabilidad o incluso sesgos bajistas en el tipo de cambio, siempre que no aparezcan shocks locales o globales negativos.

Proyecciones de crecimiento e inflación de la Fed

La Reserva Federal también actualizó sus proyecciones de crecimiento e inflación para los próximos años. El banco central ajustó al alza sus estimaciones de crecimiento para 2026 y 2027, lo que refleja una visión algo más optimista sobre la capacidad de la economía estadounidense de expandirse sin generar desequilibrios significativos.

En paralelo, la Fed redujo sus proyecciones de inflación para los siguientes años, aunque todavía las mantiene ligeramente por encima del objetivo del 2%. Este punto es clave, ya que sugiere que el banco central ve un proceso de desinflación en marcha, pero no completamente terminado, lo que justifica mantener una postura de cautela en la velocidad y magnitud de futuros recortes de tasas.

Para los mercados, esta combinación de crecimiento algo más sólido e inflación a la baja pero aún alta es interpretada como un escenario de “aterrizaje suave” que, en general, tiende a apoyar los activos de riesgo, incluyendo las monedas emergentes y los commodities, entre ellos el cobre.

Cobre al alza: soporte adicional para el peso chileno

En paralelo a la decisión de la Fed, el cobre registra un avance cercano al 0,8% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), consolidándose cerca de sus máximos de los últimos cuatro meses. Este repunte es especialmente relevante para Chile, dado el rol del metal rojo como principal producto de exportación y su impacto directo en los flujos de divisas del país.

Problemas de oferta e inventarios en Londres

El mercado del cobre sigue presionado por problemas de oferta, lo que contribuye a sostener los precios en niveles elevados. A esto se suma la inquietud en torno al abastecimiento disponible en Londres, luego de que en noviembre se registraran fuertes retiros de inventarios.

Estos movimientos en inventarios han estado asociados a la expectativa de posibles gravámenes en Estados Unidos al cobre refinado el próximo año, lo que genera preocupación por el acceso a material físico y refuerza la percepción de estrechez en el mercado. En este entorno, cualquier noticia sobre restricciones adicionales o mayores costos de importación puede impulsar nuevas alzas en el precio del metal.

Fed, tasas y apetito por commodities

El ambiente externo se ve también apoyado por el recorte de tasas de la Fed, que refuerza las apuestas por ajustes adicionales más adelante. Este escenario de tasas más bajas en el tiempo suele favorecer el precio de los commodities, incluido el cobre, al estimular la actividad económica global y hacer más atractivas las inversiones en activos reales.

Para el dólar en Chile, un cobre al alza es un factor tradicionalmente bajista, ya que mejora los términos de intercambio del país y tiende a fortalecer al peso chileno. En consecuencia, el avance del metal rojo se convierte en un elemento adicional que contribuye a contener presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

Perspectivas intradía: rango acotado para el tipo de cambio

Considerando todos estos factores, tanto internos como externos, se estima que el tipo de cambio podría moverse durante la jornada en un rango acotado entre 918 y 924 pesos por dólar.

Por un lado, la jornada carece de novedades económicas locales, lo que reduce la probabilidad de sorpresas desde el frente interno. Por otro lado, el entorno internacional se muestra relativamente favorable para monedas emergentes, con:

Una Reserva Federal más laxa en su mensaje,

Expectativas de mayores recortes de tasas en el futuro ,

El inicio de compras de T-bills para reforzar la liquidez, y

Un cobre que se mantiene cerca de máximos de cuatro meses impulsado por problemas de oferta e inventarios ajustados.

En conjunto, estos elementos tienden a limitar la presión alcista sobre el dólar en Chile y favorecen un escenario de estabilidad con sesgo bajista moderado para el tipo de cambio en el corto plazo, siempre sujeto a la evolución de las noticias globales y de eventuales eventos locales que puedan reconfigurar el panorama.