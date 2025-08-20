Como se esperaba, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) redujo su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 25 puntos básicos, hasta el 3 %. Esta medida presionó al NZD/USD; el par cayó casi un 1,2 % hoy. Las autoridades monetarias también publicaron una trayectoria actualizada de la tasa, indicando que la OCR podría caer al 2,5 % para marzo de 2026. Esto sugiere que, en el actual ciclo de flexibilización, el mercado debería anticipar dos recortes adicionales de 25 puntos básicos. La decisión no fue unánime . El Comité de Política Monetaria votó 4 a 2 a favor de un recorte de 25 puntos básicos, mientras que la minoría abogó por una reducción más drástica de 50 puntos básicos.

El recorte de tipos recibió la aprobación del gobierno. La ministra de Finanzas, Nicola Willis, enfatizó que la reducción de los costos de financiamiento impulsa la expansión empresarial, impulsa la actividad en el sector de la construcción, crea empleo y eleva los ingresos de los hogares. Cotización del NZD/USD El dólar neozelándes (kiw) sigue bajo presión hoy, con el par NZD/USD cayendo a su nivel más bajo desde principios de abril, en 0,582. En los últimos días, ha caído por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: xStation5

