- Los contratos de futuros apuntan a una apertura en rojo en europa.
- El petróleo y el dólar vuelven a subir tras los últimos informes sobre Oriente Medio.
- Los contratos de futuros apuntan a una apertura en rojo en europa.
- El petróleo y el dólar vuelven a subir tras los últimos informes sobre Oriente Medio.
Da comienzo la sesión bursátil del martes en la bolsa europea. En estos momentos, los contratos de futuros apuntan a descensos en la mayoría de los índices del "Viejo Continente". Esto se debe a que los precios del petróleo y el dólar estadounidense se han recuperado tras una avalancha de informes contradictorios y algo caóticos sobre la inestabilidad en Oriente Medio.
El calendario macroeconómico de hoy está cargado, pero conviene estar atentos a los siguientes datos a corto plazo: las cifras finales del IPCA de Italia (febrero), los índices de confianza económica ZEW de Alemania y la Eurozona (marzo), el informe semanal de ADP sobre el empleo en EE. UU., la balanza comercial de Japón (febrero), las declaraciones de Nagel del BCE y los datos de oferta del Reino Unido y EE. UU.
Fuente: xStation
Oro: cuando la caída se acelera demasiado, el mercado empieza a preparar el rebote
🔴Cierre SEMANAL de los MERCADOS (20.03.2026)
⌚Boletín Diario de Mercados (20.03.2026)
Calendario del día: Hoy se publica la balanza comercial de la Eurozona
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.