El Banco de Inglaterra mantiene sin cambios su tasa de interés

El Banco de Inglaterra mantiene la tasa en 4 % con votación dividida más ajustada de lo previsto

El Banco de Inglaterra (BoE) decidió mantener su tasa de interés en el 4 %, en una votación más reñida de lo esperado. Cinco miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) votaron a favor de mantener el tipo actual, mientras que cuatro optaron por un recorte de 25 puntos básicos, desafiando el consenso del mercado, que anticipaba una división 6–3.

Los miembros Breeden, Ramsden, Dhingra y Taylor se inclinaron por la rebaja, reflejando una creciente preocupación por el enfriamiento de la economía británica. En la votación anterior, la división fue 7–2, lo que subraya un cambio progresivo hacia una política más acomodaticia.

En el mercado de divisas, el par GBP/USD reaccionó con una caída inmediata, perforando la media móvil exponencial de 50 periodos (EMA50) en el gráfico horario, lo que indica un deterioro técnico en el corto plazo tras el anuncio.

Fuente: xStation5

