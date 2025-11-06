El Banco de Inglaterra mantiene sin cambios su tasa de interés

El Banco de Inglaterra mantiene la tasa en 4 % con votación dividida más ajustada de lo previsto
El Banco de Inglaterra (BoE) decidió mantener su tasa de interés en el 4 %, en una votación más reñida de lo esperado. Cinco miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) votaron a favor de mantener el tipo actual, mientras que cuatro optaron por un recorte de 25 puntos básicos, desafiando el consenso del mercado, que anticipaba una división 6–3.
Los miembros Breeden, Ramsden, Dhingra y Taylor se inclinaron por la rebaja, reflejando una creciente preocupación por el enfriamiento de la economía británica. En la votación anterior, la división fue 7–2, lo que subraya un cambio progresivo hacia una política más acomodaticia.
En el mercado de divisas, el par GBP/USD reaccionó con una caída inmediata, perforando la media móvil exponencial de 50 periodos (EMA50) en el gráfico horario, lo que indica un deterioro técnico en el corto plazo tras el anuncio.
Fuente: xStation5
¿Buscas aprovechar los movimientos del mercado tras decisiones clave de los bancos centrales? Abre tu cuenta real con XTB y opera con acceso directo a los pares de divisas más relevantes, como el GBP/USD:
Abre tu cuenta real en XTB
Resumen diario: el gobierno sigue cerrado, el mercado cae y las criptomonedas se recuperan
Caída prolongada al cierre de la semana 🚨
APERTURA EE. UU.: El mercado amplía su caída al cierre de la semana
Inflación de octubre en Chile: sin variación, mínima anual desde 2021 y qué significa para la tasa y el dólar
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.