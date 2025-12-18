El Banco de Inglaterra recorta tasas y el par GBPUSD rebota

- El Banco de Inglaterra redujo la tasa de referencia en 25 puntos base hasta 3,75%, en una ajustada votación 5–4, reanudando el ciclo de recortes tras tres reuniones consecutivas sin cambios. La decisión tuvo un sesgo ligeramente restrictivo, reflejando la división interna del Comité de Política Monetaria (MPC).
- El MPC considera que el proceso de desinflación avanza y que la inflación (IPC) debería acercarse al objetivo de 2% en el segundo trimestre de 2026. No obstante, el gobernador Andrew Bailey subrayó que el margen para nuevos recortes es limitado y que cualquier flexibilización adicional será gradual y dependiente de los datos.
- El mercado ahora descuenta a lo sumo un recorte adicional, probablemente en abril. El tono cauteloso de Bailey respaldó a la libra esterlina, con el par GBP/USD borrando la caída inicial y negociándose nuevamente cerca de 1,3380.
- El Banco de Inglaterra redujo la tasa de referencia en 25 puntos base hasta 3,75%, en una ajustada votación 5–4, reanudando el ciclo de recortes tras tres reuniones consecutivas sin cambios. La decisión tuvo un sesgo ligeramente restrictivo, reflejando la división interna del Comité de Política Monetaria (MPC).
- El MPC considera que el proceso de desinflación avanza y que la inflación (IPC) debería acercarse al objetivo de 2% en el segundo trimestre de 2026. No obstante, el gobernador Andrew Bailey subrayó que el margen para nuevos recortes es limitado y que cualquier flexibilización adicional será gradual y dependiente de los datos.
- El mercado ahora descuenta a lo sumo un recorte adicional, probablemente en abril. El tono cauteloso de Bailey respaldó a la libra esterlina, con el par GBP/USD borrando la caída inicial y negociándose nuevamente cerca de 1,3380.
Decisión del MPC:
-
Tasa oficial del Banco de Inglaterra: 3,75% (previsión: 3,75%; previo: 4,0%)
-
Votos a favor del recorte: 5 (previsión: 5; previo: 4)
-
Votos por mantener sin cambios: 4 (previsión: 4; previo: 5)
El Banco de Inglaterra entregó así un recorte de tasas “ligeramente restrictivo”, llevando la tasa a su nivel más bajo desde comienzos de 2023. El organismo volvió a recortar tras tres reuniones en las que la tasa se mantuvo en 4%.
Los titulares reflejan un MPC profundamente dividido, pero que converge gradualmente en la visión de que la desinflación está lo suficientemente consolidada como para justificar mayor apoyo a la economía. Los riesgos alcistas para la inflación han disminuido, el IPC se proyecta “más cerca” del 2% en el 2T 2026, y el staff revisó a la baja las proyecciones de inflación de corto plazo. Varios miembros destacaron que los riesgos del IPC se inclinan cada vez más a la baja, y algunos respaldaron reducir el ritmo de la flexibilización futura, en lugar de detenerla por completo.
Bailey calificó la decisión como muy ajustada y señaló que el espacio para nuevos recortes se reduce a medida que las tasas se aproximan a su nivel neutral. Aun así, avaló que la política monetaria probablemente mantenga una trayectoria descendente gradual. El mensaje es claro: el umbral para nuevos recortes es más alto, pero la puerta no está cerrada. En la práctica, el Banco ha pasado a un enfoque más dependiente de los datos: si los próximos registros confirman un crecimiento más débil, menores presiones salariales y una inflación de servicios contenida, el MPC estaría dispuesto a recortar nuevamente, aunque con cautela.
El principal catalizador del recorte habría sido la fuerte desaceleración del IPC de noviembre, que cayó a 3,2% desde 3,6%, por debajo de las previsiones del mercado y de las propias proyecciones del Banco.
El mercado sugiere que el próximo recorte podría producirse en abril y que probablemente sería el último del ciclo. Aunque el Banco decidió bajar las tasas hoy, el tono ligeramente restrictivo de Bailey respaldó a la libra: el GBP/USD revirtió la caída previa y volvió a negociarse cerca del cierre de la jornada anterior, en torno a 1,3380.
Fuente: xStation5.
_____________
El petróleo bajo presión geopolítica: Chevron, Venezuela y el riesgo de disrupción
Brasil: encuesta muestra a Lula ampliamente adelante de Flávio Bolsonaro en 2026
Fitch rebaja la calificación de Colombia a BB y alerta por déficits fiscales persistentes
El Dax 40 sostiene los 24.000 puntos
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.