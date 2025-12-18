El Banco de Inglaterra recorta tasas y el par GBPUSD rebota

Decisión del MPC:

Tasa oficial del Banco de Inglaterra: 3,75% (previsión: 3,75%; previo: 4,0%)

Votos a favor del recorte: 5 (previsión: 5; previo: 4)

Votos por mantener sin cambios: 4 (previsión: 4; previo: 5)

El Banco de Inglaterra entregó así un recorte de tasas “ligeramente restrictivo”, llevando la tasa a su nivel más bajo desde comienzos de 2023. El organismo volvió a recortar tras tres reuniones en las que la tasa se mantuvo en 4%.

Los titulares reflejan un MPC profundamente dividido, pero que converge gradualmente en la visión de que la desinflación está lo suficientemente consolidada como para justificar mayor apoyo a la economía. Los riesgos alcistas para la inflación han disminuido, el IPC se proyecta “más cerca” del 2% en el 2T 2026, y el staff revisó a la baja las proyecciones de inflación de corto plazo. Varios miembros destacaron que los riesgos del IPC se inclinan cada vez más a la baja, y algunos respaldaron reducir el ritmo de la flexibilización futura, en lugar de detenerla por completo.

Bailey calificó la decisión como muy ajustada y señaló que el espacio para nuevos recortes se reduce a medida que las tasas se aproximan a su nivel neutral. Aun así, avaló que la política monetaria probablemente mantenga una trayectoria descendente gradual. El mensaje es claro: el umbral para nuevos recortes es más alto, pero la puerta no está cerrada. En la práctica, el Banco ha pasado a un enfoque más dependiente de los datos: si los próximos registros confirman un crecimiento más débil, menores presiones salariales y una inflación de servicios contenida, el MPC estaría dispuesto a recortar nuevamente, aunque con cautela.

El principal catalizador del recorte habría sido la fuerte desaceleración del IPC de noviembre, que cayó a 3,2% desde 3,6%, por debajo de las previsiones del mercado y de las propias proyecciones del Banco.

El mercado sugiere que el próximo recorte podría producirse en abril y que probablemente sería el último del ciclo. Aunque el Banco decidió bajar las tasas hoy, el tono ligeramente restrictivo de Bailey respaldó a la libra: el GBP/USD revirtió la caída previa y volvió a negociarse cerca del cierre de la jornada anterior, en torno a 1,3380.

Fuente: xStation5.

_____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí