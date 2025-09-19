El Banco de Japón hace una pausa agresiva

La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, lo que indica una creciente presión interna para un ajuste. El cambio de discurso reflejó una menor incertidumbre tras el acuerdo comercial de Japón con Estados Unidos y el acercamiento de la inflación al objetivo más adelante en el horizonte de proyección trienal del BOJ. En este contexto, los mercados comenzaron a descontar una probabilidad de aproximadamente el 50% de un aumento del BOJ ya en la reunión del 29 y 30 de octubre.

Cambios de política monetaria

Más allá de los tipos, la novedad fue el plan del BOJ de reducir su exposición a activos de riesgo. El Banco iniciará una venta gradual de ETF (y J-REIT), con informes que indican un nivel de aproximadamente ¥620 mil millones anuales para ETF. Dado el tamaño de las tenencias actuales del BOJ, tal ritmo significaría que todo el proceso tomaría más de un siglo. Esto es intencional, ya que el Banco busca reducir su presencia en el mercado sin interrupciones.

La decisión del Banco de Japón (BOJ) de hoy se interpretó como una postura restrictiva. Las acciones revirtieron su tendencia a la baja (con especial presión sobre las grandes empresas tecnológicas, donde la participación del BOJ es significativa), mientras que los bancos se consideraron beneficiarios relativos de la normalización de sus balances. El USDJPY cayó más del 0,52 % justo después de la decisión, y los swaps rápidamente reajustaron la probabilidad de una subida de tipos en octubre al 53 %.

Sin embargo, esta reacción se moderó en gran medida durante la conferencia de prensa del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Ueda restó importancia a las opiniones discrepantes de Takata y Tamura, afirmó que la economía japonesa se está recuperando moderadamente sin caídas significativas en el gasto de capital, los salarios ni el empleo, y señaló la persistencia de riesgos a la baja derivados de los aranceles y la incertidumbre cambiaria. Ueda reiteró que el Banco de Japón continuará con las ventas de ETF/J-REIT hasta su liquidación total (un ritmo indicativo de 112 años). La política monetaria sigue dependiendo de los datos, con posibles subidas de tipos si la economía y los precios se ajustan a las previsiones. Tras la conferencia de prensa, los mercados revirtieron las fluctuaciones iniciales posteriores a la decisión y el yen se debilitó.