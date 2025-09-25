El Banco Nacional Suizo ha matenido su tasa de política monetaria en 0% (depósitos a la vista pagados a la tasa de política monetaria hasta un umbral, con un descuento de 0.25 pp por encima). La inflación ha subido ligeramente hasta 0.2% pero la presión se mantiene en general sin cambios; el pronóstico se mantiene dentro de la estabilidad de precios con promedios de 0.2% (2025), 0.5% (2026) y 0.7% (2027), asumiendo un tipo de 0%. El crecimiento global se ha suavizado en medio de los aranceles estadounidenses y la incertidumbre, y el crecimiento de Suiza en el segundo trimestre se desaceleró después de un fuerte primer trimestre, con el desempleo aumentando ligeramente. Los aranceles están afectando las exportaciones y la inversión, especialmente la maquinaria y la relojería, por lo que el SNB aún ve un crecimiento del PIB de 1-1.5% en 2025 y algo menos del 1% en 2026, con riesgos centrados en la política comercial estadounidense y las condiciones globales. Decisión del Banco Nacional Suizo sobre los tipos de interés para diciembre Actual: 0,00 %; pronóstico: 0,00 %; anterior: 0,00 %; Cotización EUR/CF en gráfico de 15 minutos Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.