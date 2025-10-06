Leer más
El barril de West Texas supera los 62 dólares

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • La OPEP+ mantiene un aumento moderado de la producción (137.000 barriles diarios).
  • El incremento, menor de lo previsto, alivia las preocupaciones sobre una gran entrada de crudo al mercado.

El barril de petróleo West Texas sube un 2,15% hasta los 62,05 dólares, tras conocer que la OPEP+ mantendrá el aumento moderado de la producción para noviembre en 137.000 barriles diarios. Este aumento, menor de lo previsto, alivió la preocupación por una gran entrada de crudo al mercado.

Tanto el Brent como el WTI cotizan al alza a pesar de las especulaciones previas sobre un mayor aumento de la oferta por parte de la OPEP+, que había empujado los precios hacia mínimos de cuatro meses. La OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, afirmó que la decisión refleja un entorno económico estable y bajos inventarios, añadiendo que la situación se reevaluará en la próxima reunión del 2 de noviembre.

Las estimaciones apuntan a una menor demanda en el cuarto trimestre, impulsada por el mantenimiento de las refinerías, la menor reducción de las existencias de productos según los datos estadounidenses y una percepción macroeconómica generalmente más débil, mientras que persisten los obstáculos para la oferta, como el aumento de la producción de Venezuela, la reanudación de las exportaciones kurdas y los cargamentos no vendidos de Oriente Medio. Según Rystad Energy, los 137.000 barriles diarios adicionales siguen contribuyendo al exceso de oferta del mercado, aunque parte del apoyo proviene de las compras de reservas chinas, las tensiones geopolíticas y las fricciones comerciales.

Cotización del barril West Texas

 

Fuente : Plataforma de XTB

*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

