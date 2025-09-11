El Bitcoin supera una resistencia clave

Ayer el Bitcoin rompió su resistencia a corto plazo en torno a los 113.000 dólares, superando simultáneamente el retroceso de Fibonacci del 23,6% de su mayor impulso bajista más reciente. Este movimiento se produce tras la ruptura de una corrección bajista a principios de septiembre, que anuló la posible formación de un doble techo por encima del nivel de 120.000 dólares.

Uno de los principales impulsores de este repunte es la anticipación de un recorte de tipos más amplio por parte de la Fed, lo que podría provocar un debilitamiento del dólar. Aunque el par EUR/USD finalmente retrocedió por debajo del nivel de 1,1700, la posibilidad de un recorte más drástico podría lastrar al dólar. La publicación del informe del IPC a las 14:30 CET será clave para dilucidar la magnitud del recorte del próximo miércoles.

¿Qué está impulsando el precio del Bitcoin?

Entradas de ETF: Los ETF de Bitcoin registraron entradas de más de 750 millones de dólares el miércoles 10 de septiembre. Las entradas netas de septiembre ya han superado los 1.000 millones de dólares, revirtiendo las salidas de agosto.

Disminución de la oferta en las plataformas de intercambio: La oferta disponible de Bitcoin en las plataformas de intercambio está disminuyendo. Bitcoin representa ahora menos del 11% de las criptomonedas en las plataformas, el nivel más bajo desde 2018. Alrededor del 70% de la oferta total de Bitcoin no ha cambiado de manos durante al menos un año, lo que indica una acumulación por parte de los inversores a largo plazo.

Adopción corporativa: Un número creciente de empresas está optando por mantener una parte de sus activos en Bitcoin. Según datos de AInvest, las corporaciones e instituciones relacionadas (ETF, gobiernos, etc.) poseen actualmente 3,7 millones de BTC.

Reducción del apalancamiento: Los datos de Glassnode indican que el ratio de apalancamiento utilizado para operar con Bitcoin ha disminuido significativamente este año, lo que sugiere un cambio de la especulación hacia la asignación institucional a largo plazo.

Precio del Bitcoin

Fuente : Plataforma de XTB