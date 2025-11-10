Las criptomonedas suben ante la mejora del sentimiento en Wall Street 📈

Las criptomonedas intentan un rebote este lunes tras las fuertes caídas recientes, durante las cuales Bitcoin (BTC) retrocedió alrededor de un 20% desde su máximo histórico, mientras que Ethereum (ETH) bajó hasta aproximadamente 3,000 dólares desde los 4,900 alcanzados en verano. Hoy, ambas de las principales criptodivisas registran alzas junto con los índices bursátiles estadounidenses, donde la mejora del sentimiento inversor podría anticipar mayores flujos hacia los fondos cotizados (ETF).

Las expectativas de reapertura del gobierno de EE. UU. han aumentado, a medida que los republicanos y demócratas continúan negociando los detalles. Es importante destacar que reabrir el gobierno también impulsaría la liquidez de mercado, lo que —más allá de la mejora del ánimo económico— podría actuar como un motor estructural para la tendencia.

Indicadores de mercado y comportamiento de los inversores

CryptoQuant señaló que los datos de órdenes al contado sugieren el retorno de inversores institucionales al mercado de Ethereum, que, si mantiene la zona de soporte entre 3,000 y 3,400 dólares, podría estar entrando en una fase de acumulación de baja volatilidad.

Mientras tanto, antiguas billeteras de Bitcoin han estado trasladando sus reservas a Binance en la mayor escala desde julio, lo que indica una fuerte presión vendedora entre ese grupo de inversores. Los flujos hacia los ETF de Bitcoin han caído en alrededor de 2.3 mil millones de dólares desde su máximo, registrando la mayor salida desde mayo de 2025.

Desde octubre, los inversores de largo plazo (LTHs) han reanudado las ventas, pero esta vez la demanda se ha debilitado, impidiendo que el mercado absorba la oferta a precios más altos. Por ejemplo, durante enero–marzo y noviembre–diciembre de 2024, el aumento de ventas por parte de los LTHs fue compensado por una demanda creciente. En cambio, el mercado se encuentra claramente en una fase correctiva, lo que también se refleja en los flujos on-chain.

El indicador de Distribución del Costo Base On-Chain de Glassnode muestra los niveles de precios clave donde se están acumulando o cerrando posiciones de Bitcoin a gran escala. Actualmente destacan dos zonas:

110,000 USD – nivel con alta concentración de oferta , donde muchos participantes buscan vender BTC.

102,000 USD – zona donde empieza a verse acumulación, aunque aún relativamente débil.

Será clave observar si la presión vendedora en torno a 110,000 USD se mantiene fuerte y si la demanda cerca de 102,000–105,000 USD continúa desarrollándose.

Fuente: Glassnode

Señales mixtas en los datos on-chain

Los indicadores on-chain de CryptoQuant aún apuntan a una acumulación sólida entre amplios grupos de inversores, pese a las ventas intensas de BTC desde direcciones de largo plazo y la caída de los precios.

Fuente: CryptoQuant

Gráficos de Bitcoin y Ethereum (D1)

Al observar los gráficos de las dos principales criptomonedas, se aprecia que ambas intentan recuperar la media móvil exponencial de 200 días (línea roja), con Ethereum mostrando un rebote más sólido. El token cotiza actualmente en torno a 3,600 USD, cerca de dicha media. El indicador RSI para ambas criptodivisas asciende gradualmente hacia 50, lo que sugiere una notable reducción de la presión vendedora.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Los ETF venden (por ahora)

En los últimos días se han registrado salidas de los ETF de criptomonedas, aunque la tendencia de largo plazo parece mantenerse intacta, especialmente si el gobierno estadounidense reabre y las acciones retoman su senda alcista. Los ETF siguen siendo un barómetro clave del impulso comprador en el mercado cripto, estrechamente observados por hedge funds y operadores institucionales. Un repunte de la demanda desde este grupo podría ser una señal importante de un posible cambio de tendencia.

Fuentes: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Fuentes: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

