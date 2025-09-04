El cacao cae otro 2% 📉 ¿Se vislumbra una mejora en la oferta?❓

Los futuros del cacao profundizan su tendencia bajista (cacao: -2%) después de que la productora estadounidense de chocolate Mondelez International sugiriera una mejora en el suministro de materia prima.
Según la compañía, la próxima temporada en África Occidental traerá un mayor número de mazorcas de cacao. Las nuevas previsiones refuerzan la fuerte tendencia bajista que se reanudó en mayo, tras alcanzar un máximo histórico de 12.000 USD por tonelada a finales de 2024 e inicios de 2025.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Tras una pobre cosecha 2023/2024, el conteo de mazorcas en África Occidental repuntó recientemente un 7% por encima del promedio de cinco años. No obstante, la maduración de las mazorcas sigue siendo incierta. Commodity Weather Group informó que los últimos 60 días han sido los más secos desde 1979, lo que dificulta prever en qué medida la oferta de cacao realmente aumentará.
Tras intentar sostener el nivel de la jornada previa al inicio de la sesión, el contrato de cacao giró decididamente a la baja, acercándose al mínimo del martes. Fuente: xStation 5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.