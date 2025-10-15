ÚLTIMA HORA: El índice manufacturero de Nueva York supera expectativas; el EUR/USD permanece estable 📌

Estados Unidos – Índice manufacturero Empire State (octubre):

Dato actual: 10,70 | Previsión: -1,80 | Anterior: -8,70

El índice manufacturero de la Fed de Nueva York repuntó con fuerza en octubre hasta 10,7 puntos (frente a -8,7 previos y -1,4 esperados), lo que indica un retorno al crecimiento moderado de la actividad industrial. Tanto los nuevos pedidos como los envíos mostraron mejoras, mientras que el empleo avanzó ligeramente a pesar de una semana laboral más corta.

Las presiones de precios se intensificaron, con aumentos más rápidos tanto en costes de insumos como en precios de venta, mientras que la disponibilidad de suministros se debilitó levemente. Aunque los planes de inversión en capital permanecen débiles, el optimismo empresarial se fortaleció: casi la mitad de las empresas esperan mejores condiciones, más pedidos y persistencia de las presiones inflacionarias en los próximos meses.

El EUR/USD se mantiene prácticamente sin cambios tras la publicación del dato, reflejando que el mercado ya había descontado una mejora en la actividad manufacturera estadounidense.

______

¿Buscas operar los movimientos del dólar tras los datos macro de EE. UU.?

Accede a los principales pares de divisas y opera con análisis en tiempo real.

👉 Abre una cuenta real con XTB