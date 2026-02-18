El cacao se desploma 45% en 2026: la venta masiva se acelera

Los futuros de cacao en el mercado ICE profundizan las pérdidas. El contrato en Nueva York cae más de 6% en la sesión y encadena su séptima jornada consecutiva a la baja.

Desde comienzos de año, los futuros tanto en Londres como en Nueva York retroceden alrededor de 45%, situándose en su nivel más bajo desde septiembre de 2023 y borrando prácticamente todo el rally especulativo observado en 2024.

África Occidental en el centro del ajuste

El mercado continúa bajo presión porque los compradores se muestran reacios a pagar los precios oficiales del grano en los principales países productores:

Ghana, el segundo mayor productor mundial, recortó la semana pasada el precio pagado a agricultores en casi 30%.

Costa de Marfil, el mayor productor global, ha señalado que no modificará su precio oficial antes del cierre de la actual temporada principal el 31 de marzo, aunque existen reportes de que evalúa un ajuste.

El recorte en Ghana, sumado a una demanda más débil, podría terminar forzando a Costa de Marfil a aplicar una reducción similar para mantener competitividad.

Perspectivas del mercado del cacao

El sesgo bajista persiste. La combinación de menor demanda y una mejora en las perspectivas de cosecha en África Occidental eleva las expectativas de un superávit oferta-demanda que podría extenderse hasta 2027.

No obstante, existen factores que podrían limitar una caída más profunda:

Riesgos estructurales en la producción (climáticos y logísticos).

Un eventual repunte de la demanda, estimulado por precios más bajos.

Estos elementos podrían generar cambios rápidos en el sentimiento y mantener elevada la volatilidad.

Fuente: xStation5