- El cacao acumula una caída cercana al 45% en lo que va del año y prolonga su racha bajista, presionado por menor demanda y expectativas de superávit de oferta en África Occidental. Aunque el RSI diario apunta a condiciones extremas de sobreventa, la tendencia sigue claramente dominada por los vendedores.
- El cacao acumula una caída cercana al 45% en lo que va del año y prolonga su racha bajista, presionado por menor demanda y expectativas de superávit de oferta en África Occidental. Aunque el RSI diario apunta a condiciones extremas de sobreventa, la tendencia sigue claramente dominada por los vendedores.
El cacao se desploma 45% en 2026: la venta masiva se acelera
Los futuros de cacao en el mercado ICE profundizan las pérdidas. El contrato en Nueva York cae más de 6% en la sesión y encadena su séptima jornada consecutiva a la baja.
Desde comienzos de año, los futuros tanto en Londres como en Nueva York retroceden alrededor de 45%, situándose en su nivel más bajo desde septiembre de 2023 y borrando prácticamente todo el rally especulativo observado en 2024.
África Occidental en el centro del ajuste
El mercado continúa bajo presión porque los compradores se muestran reacios a pagar los precios oficiales del grano en los principales países productores:
-
Ghana, el segundo mayor productor mundial, recortó la semana pasada el precio pagado a agricultores en casi 30%.
-
Costa de Marfil, el mayor productor global, ha señalado que no modificará su precio oficial antes del cierre de la actual temporada principal el 31 de marzo, aunque existen reportes de que evalúa un ajuste.
El recorte en Ghana, sumado a una demanda más débil, podría terminar forzando a Costa de Marfil a aplicar una reducción similar para mantener competitividad.
Perspectivas del mercado del cacao
El sesgo bajista persiste. La combinación de menor demanda y una mejora en las perspectivas de cosecha en África Occidental eleva las expectativas de un superávit oferta-demanda que podría extenderse hasta 2027.
No obstante, existen factores que podrían limitar una caída más profunda:
-
Riesgos estructurales en la producción (climáticos y logísticos).
-
Un eventual repunte de la demanda, estimulado por precios más bajos.
Estos elementos podrían generar cambios rápidos en el sentimiento y mantener elevada la volatilidad.
Fuente: xStation5
Aranceles de Trump declarados ilegales: ¿recibirán las empresas miles de millones en reembolsos?
Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (20.02.2026)
EE. UU. negocia crudo venezolano para India mientras escala la tensión petrolera con Irán
ÚLTIMA HORA: LA CORTE SUPREMA DE EE.UU. ANULA LOS ARANCELES GLOBALES DE TRUMP
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.