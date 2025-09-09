El cacao sube un 2,7% tras rebotar desde mínimos de 10 meses 📈

Los futuros de cacao negociados en ICE registran hoy un alza superior al 2%, después de una fuerte ola vendedora que llevó los precios a alrededor de 7.100 USD, donde se activó un soporte técnico. Sin embargo, si el impulso alcista no logra sostenerse y el precio cae nuevamente por debajo de la media móvil exponencial de 50 días (EMA 50) en torno a los 7.200 USD, podríamos ver un movimiento hacia los 6.500 USD por tonelada.
Los datos recientes del Commitments of Traders (COT) muestran que los grandes especuladores están incrementando sus posiciones cortas, mientras que los operadores comerciales solo las están reduciendo ligeramente. Comentarios de grandes compañías, incluyendo Mondelez, apuntan a que la próxima temporada de cosecha podría traer una mejora significativa en el equilibrio entre oferta y demanda.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Fuente: xStation5
_______
📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.