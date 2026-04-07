El conflicto con Irán se intensifica ¿cuáles son las consecuencias?

A medida que se acerca el plazo fijado por Donald Trump, los intercambios de fuego en el estrecho vuelven a intensificarse. Ambas partes parecen estar señalando disposición frente a posibles ataques de EE.UU. sobre infraestructura crítica de Irán. Pero, ¿y si el ataque que Trump anuncia es solo una distracción frente al verdadero objetivo?

Muchos participantes del mercado observaron la arriesgada evacuación del piloto de un F-15 derribado. Sin entrar en detalles, el aspecto más relevante es que, durante la evacuación del segundo piloto, las fuerzas estadounidenses lograron construir una pista aérea improvisada para establecer una base temporal de rescate. Un aeródromo y una base en pleno territorio iraní, abandonados y destruidos casi tan rápido como fueron creados. Al mismo tiempo, las fuerzas iraníes no lograron causar bajas en el personal estadounidense. ¿Qué indica esto?

Significa que Estados Unidos no necesita una invasión terrestre para destruir completamente el programa nuclear iraní.

EE.UU. podría ejecutar un ataque sincronizado sobre plantas eléctricas, privando a decenas de millones de personas de electricidad y agua. Esto generaría no solo una crisis humanitaria, sino también un colapso temporal o prolongado de la logística y las comunicaciones en el país. Al mismo tiempo, podría desplegar fuerzas especiales en los sitios de almacenamiento de material fisible para neutralizarlos.

Estados Unidos podría intentar extraer entre 400 y 500 kilogramos de uranio altamente enriquecido, mientras que las 8 a 9 toneladas restantes podrían ser contaminadas o diluidas deliberadamente para dificultar su uso.

Una operación de este tipo implicaría riesgos, especialmente considerando el reciente derribo de un F-15. Sin embargo, cabe recordar que la coalición EE.UU.-Israel ha llevado a cabo cerca de 13.000 misiones de combate sobre Irán, lo que implicaría una tasa de efectividad de defensa aérea iraní de aproximadamente 0,007%. La geografía, contrariamente a lo que podría parecer, tampoco favorece necesariamente a Irán. Un país montañoso está compuesto por valles estrechos, que pueden actuar como puntos fortificados. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses no avanzarían por tierra, sino mediante ataques aéreos. Estos permitirían aislar zonas específicas y cortar refuerzos, lo que se ve respaldado por los recientes ataques a puentes ferroviarios y carreteras.

El éxito de una operación así dejaría a Irán sin margen de negociación y con una crisis interna estructural. Antes de la industrialización, el país podía sostener entre 8 y 12 millones de personas; hoy supera los 90 millones. Si existe un escenario de capitulación, probablemente sea este.

Sin embargo, un fracaso, aunque menos probable, representaría una de las mayores derrotas reputacionales de EE.UU. en décadas. Es difícil prever la reacción de ambas partes, pero podría derivar en un acuerdo desfavorable para EE.UU., seguido de una normalización progresiva de las relaciones de Irán con Asia y Europa.

Dada la duración del conflicto, la magnitud de la destrucción y la falta de una resolución clara, surge una conclusión clave: ninguno de los escenarios actuales tiene un carácter desescalatorio claro, y el alza en los precios de los hidrocarburos parece más una cuestión de intensidad y duración que de posibilidad.

Esto representa una mala señal para la economía y los mercados. La economía estadounidense está mostrando cada vez más señales de recesión, mientras que la recuperación reciente de Europa comienza a perder impulso.

La ola inflacionaria de 2022 y 2023 se sustentó en tasas extremadamente bajas y en altos niveles de ahorro acumulados durante la pandemia. Hoy, esos soportes han desaparecido, y la economía global podría no resistir un nuevo aumento significativo de tasas de interés.

Esto podría obligar a los gobiernos a implementar medidas drásticas para contener la inflación, incluyendo racionamiento y controles de precios, que ya se observan en diversas economías de Europa y Asia.

Al mismo tiempo, es poco probable que la intervención estatal sea tan expansiva como en 2020 o 2022. En su lugar, se esperan herramientas más selectivas e invasivas, que podrían afectar negativamente los márgenes corporativos y las utilidades, especialmente en empresas que aún no han recuperado sus niveles previos a la pandemia.