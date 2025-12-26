Tres mercados clave para seguir la próxima semana (26.12.2025)

A medida que entramos en los últimos días de 2025 y el inicio de 2026, el cambio de año —tradicionalmente un período de baja actividad— vendrá acompañado de un calendario económico sorprendentemente cargado. Entre las publicaciones más relevantes destacan el informe semanal de inventarios de petróleo, reprogramado, y las actas de la reunión del FOMC. Aunque la próxima semana coincide con el primer viernes del mes, el informe de empleo no agrícola (NFP) ha sido retrasado. Con las principales bolsas cerradas el 31 de diciembre y el 1 de enero, los inversionistas deberían centrar su atención en el EUR/USD, la plata y el S&P 500.

EUR/USD

Los próximos días traerán una serie de datos macroeconómicos clave desde Estados Unidos: el lunes se publican las ventas pendientes de viviendas, el miércoles las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, y el viernes los PMI manufactureros finales de diciembre tanto de la zona euro como de Estados Unidos.

Debido al feriado de Nochevieja, las actas de la reunión del FOMC de diciembre se adelantan al martes. Este será un evento clave para el dólar estadounidense. El mensaje posterior a la última decisión de la Reserva Federal fue ambiguo, marcado por una fuerte división entre los miembros por un lado y proyecciones que justifican nuevos recortes de tasas por el otro. Las actas podrían aclarar cuál de estas fuerzas dominará la valoración de la divisa.

PLATA

La extrema incertidumbre geopolítica y un déficit estructural de oferta han consolidado a la plata como el activo con mejor desempeño transversal entre las principales clases de activos en 2025. El panorama de fin de año resulta especialmente interesante: mientras algunos inversionistas podrían optar por toma de beneficios, otros probablemente intenten subirse a la agresiva tendencia alcista.

Aunque los datos de EE. UU. y las actas del FOMC siguen siendo relevantes, la trayectoria de la plata podría verse más influenciada por novedades sobre negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia y el estado del bloqueo naval de Estados Unidos a Venezuela.

S&P 500

Un 2025 turbulento se encamina hacia un cierre optimista para los futuros ligados al principal índice bursátil de Estados Unidos. El S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos antes del receso navideño, mientras que el Nasdaq 100 continúa rezagado.

Al igual que en el mercado de metales preciosos, los futuros de índices podrían verse afectados por rebalanceos de carteras de fin de año. No obstante, la estacionalidad sigue jugando a favor: la segunda mitad de diciembre ha favorecido históricamente a la renta variable estadounidense, y el mercado se aproxima a enero, estadísticamente uno de los meses más fuertes en términos de retornos promedio.

_______

