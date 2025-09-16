El DAX 40 cae 1,8% y toca mínimos de junio 📉

Los futuros sobre el índice bursátil alemán DAX 40 retroceden más de un 1,8% hoy, cayendo a niveles no vistos desde la segunda mitad de junio de 2025. El RSI señala capitulación, al descender por debajo del nivel de 20. La ola vendedora está siendo impulsada por las aseguradoras y bancos alemanes. Incluso Rheinmetall (RHM.DE) cedió casi un 1% en la jornada, a pesar de la recomendación de compra de Bank of America, que destacó una adquisición naval y fijó un precio objetivo en 2.225 EUR por acción. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

