El Dax 40 continúa su consolidación

Los índices bursátiles europeos registran ganancias moderadas durante la sesión de este martes. Los contratos del DAX alemán suben actualmente más de un 0,05%, mientras que el EuroStoxx 50 avanza un 0,3%. En el frente de datos, la atención de los inversores estará puesta hoy en los PMI y en el discurso de Powell.



En septiembre, la actividad económica alemana creció a su ritmo más rápido en 16 meses, con el PMI compuesto preliminar de Alemania (HCOB Flash Germany Composite PMI) subiendo a 52,4, principalmente gracias a una fuerte recuperación del sector servicios. A pesar de este crecimiento, los nuevos pedidos cayeron tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, lo que refleja una demanda débil y llevó a una nueva reducción del empleo, que descendió por decimosexto mes consecutivo.

Las presiones inflacionarias aumentaron ligeramente, con los precios de insumos y de venta subiendo a su ritmo más rápido en varios meses, especialmente en el sector servicios. Las expectativas empresariales para el próximo año se debilitaron nuevamente, situándose por debajo de la media de largo plazo, ya que las compañías señalaron la incertidumbre económica, los altos costes y la débil demanda como los principales motivos de preocupación. Aunque la economía en general está creciendo, la falta de nuevos pedidos y la pérdida de confianza sugieren que el impulso actual podría no mantenerse en los próximos meses.



Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general.

Fuente: Plataforma de XTB

Fuente: Plataforma de XTB

El DAX alemán gana un 0,11% en la sesión de hoy e intenta nuevamente superar la zona de soporte marcada por la media móvil exponencial de 100 días (curva morada en el gráfico). Mientras el índice se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia alcista general (de medio plazo) seguirá siendo sostenible a largo plazo.

El RSI de los últimos 14 días se sitúa en niveles cercanos a los 46 puntos, lo que puede indicar que las cotizaciones actuales permanecen relativamente cerca de la dinámica media de las últimas 14 sesiones. Sin embargo, es importante destacar que la EMA de 50 días se está inclinando a la baja, lo que podría señalar que la tendencia de corto plazo ha pasado a ser bajista.



Noticias corporativas

RBC Capital rebajó su recomendación para Mercedes-Benz (MBG.DE) de “Outperform” a “Sector Perform” y redujo su precio objetivo de 63 a 55 euros. Las razones principales son las preocupaciones sobre la posición de la compañía frente a los aranceles estadounidenses y el deterioro del mercado en China. A pesar de ello, las acciones de la compañía suben un 0,8% hoy.

Kingfisher (KGF.UK) presentó sólidos resultados en la primera mitad del año, con beneficios antes de impuestos de 368 millones de libras, lo que supone un aumento de alrededor del 10% interanual, y ventas un 0,8% superiores, hasta los 6.810 millones de libras. La compañía elevó su previsión anual hacia el límite superior de su rango anterior y aceleró su programa de recompra de acciones de 300 millones de libras, que espera completar en marzo de 2026. Los resultados se vieron respaldados por un aumento del margen bruto, fuertes ventas en canales como B&Q y Screwfix, y un control de costes efectivo, a pesar de la incertidumbre del mercado y el sentimiento mixto de los consumidores.

Las acciones de la compañía suben un 17% hoy y se negocian en sus niveles más altos desde julio de este año.

Fuente: Plataforma de XTB

ASM International (ASM.NL) confirmó su previsión de ingresos para el tercer trimestre en un rango de -5% a 0%, y redujo sus previsiones para la segunda mitad del año debido a una demanda más débil de lo esperado en tecnologías de lógica avanzada y fundición. La previsión de ingresos anuales se ha revisado a la parte baja del rango de crecimiento de +10-20% interanual, frente a la previsión anterior que apuntaba a un punto medio dentro de ese mismo rango. Las acciones de la compañía caen actualmente un 1,25%.

