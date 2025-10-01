El Dax 40 en máximos de las últimas 6 semanas 📈

Los índices europeos cotizan hoy con optimismo generalizado. ¿Cuáles son los puntos clave en los que se está centrando el mercado? : Los datos finales de inflación del IPC de la Eurozona para septiembre coincidieron con las previsiones, situándose en el 2,3 % interanual.

Los PMI manufactureros preliminares de Alemania y la eurozona superaron las expectativas.

Puma y Adidas avanzan tras el anuncio de Nike (NKE.US) de unos resultados mejores de lo esperado.

El cierre del gobierno estadounidense ha tenido poco impacto en los mercados europeos.

Las acciones de la empresa alemana especialista en geotermia Daldrup & Söhne (4DS.DE) suben más del 6 % tras los sólidos resultados semestrales. Cotización del Dax 40 El Dax 40 se sitúa por encima de la EMA50 (línea naranja), cotizando a sus niveles más altos desde el 2 de septiembre de 2025. El cierre del gobierno estadounidense no ha afectado significativamente el sentimiento del mercado global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Fuente: Bloomberg Finance L.P. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

