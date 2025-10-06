El Dax 40 resiste a las caídas 📉

El mercado europeo abrió la sesión con nerviosismo, reaccionando a la noticia de la nueva dimisión del primer ministro francés. La inestabilidad política en París se está intensificando, lo que ha provocado correcciones inmediatas en las cotizaciones, un deterioro de la confianza y una mayor aversión al riesgo en muchos segmentos de Europa. Los contratos del CAC 40 pierden más del 1,4 % hoy. Otros índices europeos se mantienen cerca de los niveles de apertura.

El índice CAC40 pierde en todo el mercado, siendo las instituciones financieras francesas las que sufren la mayor presión.



Datos macroeconómicos:

Los datos de ventas minoristas en la Unión Europea cumplieron las expectativas de los economistas, pero aún indican un consumo más débil que hace un año. En agosto, las ventas aumentaron simbólicamente en términos mensuales, confirmando la estabilización tras caídas previas, pero se mantienen por debajo en términos anuales en comparación con el mismo período del año anterior.

Ventas minoristas de agosto (intermensuales): 0,1 % (previsión: 0,1 %; anteriormente: -0,4 %)

Ventas minoristas de agosto (interanuales): 1 % (anteriormente: 2,1 %)

Gráfico diario del DAX 40 Fuente: Plataforma de XTB

El Dax se mantuvo por debajo del nivel de resistencia de 24.600 a 24.500, lo que indica debilidad de los compradores. Considerando el alto indicador RSI, el escenario base podría ser una corrección bajista hacia el soporte en FIBO 23. Sin embargo, si los compradores logran superar la resistencia más cercana y mantienen el impulso alcista, el próximo objetivo sería otro máximo histórico.

Noticias de empresas del DAX 40 y otros índices europeos: